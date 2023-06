Diretta Italia Canada/ Streaming video tv: per la Volleyball Nations League (oggi 30 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA CANADA: PARTITA COMBATTUTA!

Italia Canada, in diretta dall’Indoor Stadium Huamark di Bangkok, capitale della Thailandia, si gioca come seconda partita di questa settimana alle ore 8.00 italiane (le 13.00 locali) di questa mattina, venerdì 30 giugno 2023. Siamo giunti ormai alla decima fatica delle Azzurre del c.t. Davide Mazzanti nella VNL 2023 di volley femminile, la stagione regolare della classica competizione estiva è di conseguenza sempre più vicina al termine ed è quasi tempo di verdetti circa la qualificazione delle prime otto squadre in classifica alla Final Eight di metà luglio ad Arlington. A Hong Kong l’Italia ha già affrontato nei giorni scorsi il Brasile perdendo al tie-break, oggi invece sono in palio punti molto pesanti contro il Canada.

DIRETTA/ Italia Brasile (risultato finale 2-3): vittoria verdeoro al tie-break! (VNL 2023, 28 giugno)

La diretta di Italia Canada è infatti una partita fra le più “pesanti” dell’intera prima fase della Volleyball Nations League, perché si affrontano due squadre che sono dirette rivali fra loro per il decisivo obiettivo della qualificazione per la già citata Final Eight. Raggiungere la fase finale dovrebbe essere un dovere per l’Italia, detentrice del titolo della VNL, per cui questa è una partita da vincere e saper reggere alla tensione e al valore della posta in palio sarà un esame molto significativo: che cosa ci dirà la diretta di Italia Canada?

DIRETTA/ Italia Polonia (risultato finale 1-3): rivincita biancorossa, gli azzurri vanno ko (25 giugno 2023)

ITALIA CANADA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Canada sarà garantita oggi sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204) della piattaforma satellitare. Di conseguenza, sarà possibile usufruire della diretta streaming video di Italia Canada anche tramite il servizio Sky Go oltre che sulla piattaforma Volleyball World TV, la quale infatti seguirà integralmente la Volleyball Nations League 2023.

DIRETTA ITALIA CANADA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Canada, ricordiamo che il gruppo a disposizione del nostro c.t. Davide Mazzanti per la terza settimana della VNL 2023 a Bangkok comprende le palleggiatrici Francesca Bosio e Giulia Gennari; gli opposti Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual; le schiacciatrici Alice Degradi, Francesca Villani, Linda Nwakalor (al posto dell’infortunata capitana Myriam Sylla), Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico; le centrali Alessia Mazzaro, Anna Danesi e Federica Squarcini; infine i liberi Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 3-0): prestazione sontuosa degli azzurri (VNL 2023, oggi 23 giugno)

Come si può vedere, anche in questa settimana determinante dopo gli alti e bassi delle scorse due Pool, sono tutto sommato poche le Azzurre che hanno fatto parte in pianta stabile del gruppo della nostra Nazionale già nelle ultime stagioni, con le perle dell’oro agli Europei nel 2021 e della conquista proprio della Volleyball Nations League l’anno scorso, per la prima volta in assoluto compresi i tempi del Grand Prix. Adesso però la posta in palio richiede di vincere: l’importanza dei risultati delle partite cresce, servono segnali in tal senso e speriamo di coglierli nella diretta di Italia Canada…

© RIPRODUZIONE RISERVATA