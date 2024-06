DIRETTA ITALIA CANADA/ Video streaming tv: è fondamentale per il ranking (VNL 2024, oggi 11 giugno)

DIRETTA ITALIA CANADA: VERSO PARIGI

Abbiamo già detto che la diretta di Italia Canada rischia di essere fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Ricordiamo allora che il pass attraverso la Nations League spetta alle prime tre nazionali per ranking (aggiornato al termine della fase a gironi) escludendo però la migliore delle asiatiche e la migliore delle africane che si qualificheranno comunque. Per questo motivo per esempio non ci dobbiamo preoccupare del Giappone, che ha un ranking di 329,61 punti; l’Italia ne ha 358,51 e ha un vantaggio di 31 punti sulla Cina, al momento qualificata ma non come prima asiatica (però potrebbe sempre sorpassare le nipponiche).

Troviamo poi l’Olanda a 290,25 mentre la prima delle escluse sarebbe proprio il Canada, con 288,74 punti: ecco perché battere la nazionale nordamericana significherebbe davvero tanto, prenderemmo parecchia distanza rispetto a loro e dunque saremmo sostanzialmente certe di partecipare alle Olimpiadi. Una sconfitta invece potrebbe farci tremare, soprattutto considerate le avversarie dei prossimi giorni nella Volley Nations League 2024; tra queste anche gli Stati Uniti, che a dire il vero non stanno facendo benissimo nel torneo e comunque sono già qualificate a Parigi. Vedremo allora quello che succederà tra poco sul taraflex di Fukuoka… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA CANADA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile una diretta tv di Italia Canada, perché le partite di Volley Nations League 2024 non sono trasmesse nel nostro Paese; possiamo però ricordare che esiste un modo per seguire il match della nostra nazionale femminile, ed è quello della diretta streaming video. Due piattaforme garantiscono la messa in onda di Italia Canada: si tratta di DAZN e Volleyballworld.net, per accedere alle quali avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento.

ITALIA CANADA: TORNIAMO IN CAMPO!

La diretta di Italia Canada si gioca alle ore 12:30 – di casa nostra – di martedì 11 giugno: siamo al Fukuoka Convention Center ed è questo il terzo girone (gruppo 6) della Volley Nations League 2024. La nostra nazionale femminile affronta un match abbordabile dopo le fatiche di Macao: come nel primo girone abbiamo chiuso con tre vittorie e una sconfitta (abbiamo perso contro il Brasile) e la partita di oggi ha una valenza doppia, perché ci avvicinerebbe in modo forse decisivo alle Olimpiadi ma anche alla Final Eight della stessa VNL 2024.

La vittoria netta contro la Cina ci ha spinto ancor più verso Parigi, cosa che rimane il grande obiettivo dell’estate azzurra; la diretta di Italia Canada dovrebbe confermarci in testa al ranking e dunque studieremo tra poco la situazione in merito alla qualificazione per le Olimpiadi, per ora però vediamo quali possano essere altri temi principali della partita che si giocherà tra qualche ora a Fukuoka e con la quale vogliamo proseguire nel nostro bel percorso della Volley Nations League 2024.

DIRETTA ITALIA CANADA: DUE MOTIVI PER VINCERE

Abbiamo dunque una diretta di Italia Canada che diventa importantissima: la vittoria per la nostra nazionale garantirebbe sonni tranquilli ed è da prendere, perché i prossimi impegni nel girone di Fukuoka saranno meno abbordabili e potrebbero arrivare brutte sorprese. Per il momento però l’Italia si sta ben comportando nella Volley Nations League 2024: lo spartiacque è stato sicuramente il grande successo contro la Turchia, che ci ha lanciato anche dal punto di vista della fiducia nei nostri mezzi.

Ora il Canada, una nazionale che comunque non sta facendo malissimo avendo un bilancio positivo nel torneo; le nordamericane incredibilmente stanno puntando un posto nella Final Eight della competizione, e possono seriamente arrivare alle Olimpiadi visto che in questo momento sono in piena corsa con l’Olanda per il terzo spot, con la Cina leggermente più sopra. Vedremo, certamente nella diretta di Italia Canada ci aspettiamo una vittoria da parte delle azzurre che però sanno fin troppo bene che in partite come queste è sempre bene non abbassare mai la guardia.











