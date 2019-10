Diretta Italia Canada/ Streaming video tv: riscatto azzurro? (Volley Coppa del Mondo)

Italia Canada, in diretta da Hiroshima, domenica 13 ottobre 2019 alle ore 5.30 italiane, sarà una sfida valevole per la Coppa del Mondo di volley in corso di svolgimento in Giappone. Azzurri in campo contro i canadesi in un torneo che li ha visti affrontare già diverse sfide difficili. I canadesi, con Egitto, Australia e Tunisia, formano il quartetto di squadre più abbordabili e l’Italia, finora già caduta contro i campioni del mondo della Polonia in questo ciclo di partite, dovrà provare a mantenere il giusto ritmo per non ritrovarsi troppo staccata dalle posizioni di vertice, nonostante le molte assenze che hanno afflitto il CT Blengini nell’ultimo periodo. Partita da vincere con l’Italia che chiederà certezze al duo Gabriele Nelli-Dick Kooy, che sta portando freschezza e qualità in questa esperienza in Coppa del Mondo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Canada, domenica 13 ottobre 2019, non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro o a pagamento sui canali sul satellite o sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet del match sarà però disponibile su Volleyball TV, collegandosi tramite pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

ITALIA CANADA, I PRECEDENTI

L’Italvolley deve fare i conti con dei precedenti non positivi negli ultimi tempi contro la selezione canadese. Il Canada ha battuto 3-1 l’Italia il 28 giugno scorso nell’ultimo precedente di Nations League, così come nel 2017 si era imposto nell’ultimo impegno disputato in World League, col medesimo punteggio. In generale il Canada ha vinto gli ultimi quattro confronti diretti contro l’Italia, che pure ha sempre ottenuto risultati superiori nelle varie competizioni, ma ha probabilmente sofferto l’aver affrontato i canadesi negli ultimi anni con selezioni sperimentali. L’ultima vittoria dell’Italia contro il Canada risale all’8 settembre del 2015.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia Snai per scommettere su Italia-Canada vedono un netto favore del pronostico per la formazione azzurra. Vittoria dell’Italia quotata 1.30, mentre si alza fino a 2.40 la quota relativa alla vittoria della selezione nordamericana.



