Diretta Italia Cile streaming video tv: orario e risultato live del terzo test match per gli azzurri di rugby, si gioca a Genova.

DIRETTA ITALIA CILE (RISULTATO 34-19): VITTORIA DEGLI AZZURRI Il Cile, di fatto, riesce a farsi ostto, visto che Salas riesce a sfruttare al meglio un errore di Capuozzo. L’Italia, però, riesce a segnare un’altra meta e la riesce a fare ancora una volta con Di Bartolomeo. Poi Da Re non sbaglia il calcio piazzato, riuscendo a portare il risultato sul 22 a 14 per i padroni di casa. DIRETTA/ Italia Sudafrica (risultato finale 14-32): rimpianti ed orgoglio! (Rugby, oggi 15 novembre 2025) Adesso, dopo gli attacchi del Cile, l’Italia continua ad attaccare e a segnare mete. Gli azzurri riescono a compie un gran giro palla e Ioane segna un’altra meta molto importante. De Re poi riesce a segnare il calcio da fermo successivo. L’Italia allunga ancora con un’altra meta di Ioane. Il Cile riesce a totalizzare una meta con Saavedra, poi Salas riesce a segnare. L’Itali dunque vince con il risultato di 34-19 (Agg.WIlliam Scuotto). Diretta/ Italia Australia (risultato finale 26-19): cuore azzurro, test match vinto! (rugby, 8 novembre 2025) DIRETTA ITALIA CILE STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA La diretta Italia Cile sarà fornita dai canali tv di Sky Sport e quindi in abbonamento, anche la Rai trasmetterà il test match su Rai Sport e possiamo dire che la diretta streaming video sarà su Now. DIRETTA ITALIA CILE RAIPLAY DIRETTA ITALIA CILE (RISULTATO 15-7): FORCING CILENO

Il dominio dell’Italia continua in maniera importante, visto che gli azzurri continuano ad entrare nell’area della selezione cilena. Al 37′ arriva anche un’altra meta azzurar . Questa volta a segnare è Di Bartolomeo. Questa volta, però, non riesce a realizzare il calcio da fermo successivo. Partita saul 15-0 per i padroni di casa.

Diretta/ Italia Nuova Zelanda (risultato finale 11-29): Azzurri a testa alta! (rugby, 23 novembre 2024)

Il Cile, prima della conclusione del primo tempo, riesce a compiere la sua prima meta con Lues. Salas poi riesce a trasformare. La prima frazione, dunque, termina 15-7 per gli azzurri. Così come a fine primo tempo, di fatto, il Cile continua ad attaccare per cercare di riportare il risultato in parità (Agg.William Scuotto).

DIRETTA ITALIA CILE (RISULTATO 10-0): DOMINIO AZZURRO

Nei primi minuti di questa partita si vede un Cile davvero aggressivo . Al 13′ , però, la prima meta della partita viene realizzata dall’Italia. A segnarla è Capuozzo, servito da Garbisi. Poi Da Re realizza il 7-0 per l’Italia. Questa prima parte della partita, di fatto, c’è un controllo da parte dei padroni di casa.

Anzi, di fatto, l’Italia riesce anche ad allungare. Da Re, dopo un fallo ai danni di Capuozzo, realizza altri tre punti. Il Cile non riesce ad imbastire nessuna azione pericolosa. Anzi, la Nazionale italiana colpisce il palo con un calcio dalla distanza di Da Re. Vedremo se gli azzurri continueranno ad avere questo dominio. (Agg.William Scuotto).

DIRETTA ITALIA CILE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Via alla diretta Italia Cile, dicevamo di una vittoria che sarebbe fondamentale in questo test match e il riferimento è alle fasce per il sorteggio dei gironi al Mondiale, che sarà disputato nel 2027 in Australia. Già con la certezza di non uscire dalla Top 12 al termine dell’anno, grazie ai criteri con cui viene formato il ranking e che ha reso importantissimo il successo sull’Australia ma ininfluente la sconfitta contro il Sudafrica, gli azzurri in ogni caso devono vincere per assicurarsi la seconda fascia nel sorteggio: significherebbe giocare nel girone contro una sola tra Sudafrica, Nuova Zelanda, Irlanda, Inghilterra, Francia e Argentina.

Tradotto in termini di risultati, almeno virtualmente, l’Italia avrebbe molte più possibilità di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, cosa mai avvenuta nel corso della nostra storia. Per questo motivo dovremo vincere questa sera a Marassi o comunque riuscire a contenere la sconfitta entro i 14 punti di scarto, come già detto e visto nelle ultime settimane l’obiettivo è alla nostra portata ma sarà il campo a fornire il suo responso definitivo, adesso noi ci mettiamo comodi perché a Genova è davvero tutto pronto e la diretta Italia Cile sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

IL TERZO TEST MATCH!

C’è grande attesa per la diretta Italia Cile, che rappresenta il terzo test match per la nostra nazionale di rugby: teatro della sfida sarà il Luigi Ferraris di Genova, a Marassi si inizia alle ore 21:10 e gli azzurri cercheranno di riscattare la sconfitta subita contro il Sudafrica, in un’altra prestazione più che positiva.

È un’Italia che ha approcciato alla grande questo autunno: bellissima vittoria contro l’Australia a replicare quella che era arrivata tre anni prima, come detto poi anche contro gli Sprinboks la nazionale guidata da Gonzalo Quesada ha fatto la sua degna figura, e dunque può dire di aver fornito grandi risposte.

Adesso ci approcciamo a questa diretta Italia Cile dicendo che si tratta della prima partita tra queste due nazionali; sarà interessante scoprire come andranno le cose, anche per capire se davvero il nostro XV sia cresciuto abbastanza da togliersi parecchie soddisfazioni al Sei Nazioni.

Manca ancora parecchio tempo e quindi anche questa partita di Marassi sarà utile per aggiungere benzina al motore, possiamo aggiungere inoltre che l’Italia avrebbe dovuto affrontare Samoa questa sera ma il calendario dei test match ha subito una modifica, e allora ecco questa sfida contro il Cile.

DIRETTA ITALIA CILE: PARTIAMO FAVORITI

Continuiamo a parlare della diretta Italia Cile fornendo anche qualche indicazione circa la lista dei convocati diramata da Gonzalo Quesada, di fatto rimane lo stesso gruppo che ha affrontato Australia e Sudafrica ma torna a disposizione Michele Lamaro, terza linea del Benetton, che si era infortunato a Udine mentre stava preparando il primo test match e dunque fino a questo momento li ha saltati entrambi; inoltre è stato chiamato a partecipare al raduno Giovanni Montemauri, mediano di apertura delle Zebre che dunque a 25 anni potrebbe fare il suo esordio con la nostra nazionale.

Possiamo dire che la diretta Italia Cile ci veda partire favoriti, a differenza delle altre due sfide che abbiamo affrontato nelle settimane precedenti; la nazionale sudamericana è diciottesima nel ranking mentre noi chiuderemo la stagione nella Top 12, a tale proposito è stata fondamentale la vittoria contro l’Australia mentre indolore o quasi il ko subito contro il Sudafrica – che ricordiamo essere campione del mondo in carica – e questo discorso vale la pena essere approfondito, cosa che faremo a breve nel lanciare questa attesissima diretta Italia Cile a Genova.