DIRETTA ITALIA CINA/ Video streaming tv: un breve focus sulle nostre avversarie (VNL 2023, 18 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA CINA: LE AVVERSARIE

Manca sempre meno alla diretta di Italia Cina, possiamo allora concentrare la nostra attenzione sulle asiatiche, che sono storicamente una grande potenza della pallavolo femminile, molto più di quanto riesca alla Cina ad esempio in campo maschile. La Cina femminile però si fa valere fin dai tempi dell’oro olimpico a Los Angeles 1984, ripetuto poi anche ad Atene 2004 e Rio 2016, con l’aggiunta di un argento ad Atlanta 1996 e di due bronzi a Seul 1988 e Pechino 2008, anche se due anni fa a Tokyo la Cina si dovette accontentare di un modesto nono posto.

Ai Mondiali spiccano invece i due successi del 1982 e del 1986, più tre secondi e un terzo posto, mentre l’anno scorso la Cina chiuse al sesto posto il torneo iridato. A volere essere pignoli, quindi, i risultati delle ultime due stagioni non sono stati così esaltanti per la Cina, che sarà allora animata da un grande desiderio di riscatto, magari a cominciare già da questa Volleyball Nations League, nella quale i due migliori risultati della Cina sono i terzi posti delle edizioni 2018 e 2019, quindi potrebbe esserci il desiderio di vincere per la prima volta la VNL, seconda se comprendiamo il Grand Prix del 2003. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA CINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cina sarà garantita oggi sul canale Sky Sport 252 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, sarà possibile usufruire della diretta streaming video di Italia Cina anche tramite il servizio Sky Go oltre che sulla piattaforma Volleyball World TV, la quale infatti seguirà integralmente la Volleyball Nations League 2023.

ITALIA CINA: È TEMPO DI VERDETTI!

Italia Cina, in diretta dall’Hong Kong Coliseum naturalmente di Hong Kong, si gioca alle ore 14.30 italiane (le 20.30 locali) di questo pomeriggio, domenica 18 giugno 2023, per chiudere anche la seconda settimana con la quarta fatica delle Azzurre del c.t. Davide Mazzanti in Estremo Oriente e loro ottava partita complessiva nel contesto nella VNL 2023 di volley femminile, che arriva quindi a due terzi della sua stagione regolare. Le prime otto della classifica si qualificheranno per la Final Eight di metà luglio ad Arlington e il tempo dei verdetti comincia quindi ad avvicinarsi. A Hong Kong l’Italia ha già affrontato nei giorni scorsi la Bulgaria mercoledì per il debutto, poi anche la Repubblica Dominicana giovedì e l’Olanda ieri, prima di chiudere con il big-match contro le padrone di casa della Cina.

La diretta di Italia Cina ci regalerà quindi una partita che è sempre di lusso quando si parla di volley femminile e un test assai significativo per le Azzurre, pur con tutte le cautele dovute alle rose più o meno sperimentali che i vari commissari tecnici utilizzano nella Volleyball Nations League – discorso che è particolarmente vero per Davide Mazzanti, che ha portato ad Hong Kong poche delle sue big delle scorse estati. Oggi però non si scherza, perché la Cina gioca in casa e sta facendo davvero bene in questa VNL 2023 per la quale si candida tra le principali favorite anche per il successo finale, che nel 2022 andò proprio alle Azzurre: che cosa ci dirà la diretta di Italia Cina?

DIRETTA ITALIA CINA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Cina, ribadiamo che nella seconda settimana della VNL 2023 di volley femminile che l’Italia sta completando a Hong Kong ci sono solo due “stelle” fra le 14 convocate del nostro c.t. Davide Mazzanti, cioè Myriam Sylla e Anna Danesi. Tutte le altre sono più o meno giovani ed esperte, ma fino all’anno scorso erano al massimo riserve della Nazionale maggiore, oppure arrivano dal sempre eccellente vivaio delle Nazionali giovanili dell’Italia di pallavolo. Secondo noi è una mossa corretta, anche perché le estati del volley sono sempre lunghissime e quindi ci sarà spazio per tutte, però naturalmente ci si espone a qualche rischio, in particolare se si gioca a Hong Kong contro la Cina.

La nostra Nazionale nelle ultime stagioni ci ha regalato notevoli soddisfazioni, con le perle dell’oro agli Europei nel 2021 e della conquista proprio della Volleyball Nations League l’anno scorso, per la prima volta in assoluto compresi i tempi del Grand Prix, senza sottovalutare comunque il bronzo iridato ai Mondiali 2022. Adesso però si fa sempre più sul serio anche in VNL, a maggior ragione perché noi affrontiamo la competizione con i gradi delle campionesse in carica: l’importanza dei risultati delle partite cresce, servono segnali in tal senso e speriamo di coglierli anche in una partita sulla carta molto difficile, come si annuncia essere la diretta di Italia Cina…











