Diretta Italia Cina/ Spada donne finale bronzo streaming video (Olimpiadi Tokyo 2020)

DIRETTA ITALIA CINA SPADA FEMMINILE FINALE BRONZO OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta di Italia Cina nella spada femminile, alle ore 11:30 di martedì 27 luglio, può consegnarci una medaglia alle Olimpiadi Tokyo 2020: le ragazze saranno infatti in pedana per il bronzo nella gara a squadre. Purtroppo non siamo riuscite a centrare il bersaglio grosso andando a prenderci la finale per l’oro: qui, si è qualificata l’Estonia che ci ha battute per 42-34 facendo brillare la stella di Katrina Lehis, già medaglia d’argento nella gara individuale.

La nazionale baltica affronterà la Corea del Sud, che appunto ha fatto fuori la Cina; comunque per Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola potrebbe esserci la grande soddisfazione di portare a casa una medaglia di bronzo, che sarebbe l’ennesima nella nostra spedizione della scherma. Aspettando la diretta di Italia Cina, finale per il bronzo nella spada femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, vediamo di approfondire il discorso sulla competizione.

DIRETTA ITALIA CINA SPADA FEMMINILE FINALE BRONZO: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

Come sempre la diretta tv di Italia Cina nella spada femminile, finale per il bronzo nella scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà visibile su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento in cui l’Italia potrebbe andare a medaglia, in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

DIRETTA ITALIA CINA SPADA FEMMINILE FINALE BRONZO OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

Italia Cina, la finale per il bronzo della spada femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, non sarà affatto semplice: la nazionale asiatica infatti è campione del mondo in carica, nel 2019 a Budapest aveva festeggiato il titolo battendo in finale la Russia in una edizione iridata nella quale però anche l’Italia era riuscita a fare il salto di qualità, vincendo la medaglia di bronzo con la stessa formazione di oggi. Nello stesso anno le azzurre si sono prese il terzo posto anche agli Europei, mentre Rossella Fiamingo ha saputo fare il salto di qualità già qualche anno addietro, vincendo l’oro a Kazan 2014 e ripetendosi a Mosca 2015. Tuttavia, oggi la Cina può schierare Yiwen Sun: si tratta della campionessa olimpica di pochi giorni fa, sabato è stata lei a vincere la competizione individuale (battendo la già citata Lehis) in una prova nella quale le italiane sono state eliminate prima di arrivare alla finale per il bronzo. Che si giocano invece qui, nella gara a squadre: ora manca poco per scoprire come andranno le cose…



