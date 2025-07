Diretta Italia Cina streaming video Rai: orario e risultato live per il playoff dei Mondiali pallanuoto 2025 donne, oggi giovedì 17 luglio

DIRETTA ITALIA CINA: PLAYOFF PER IL SETTEROSA

Con la diretta Italia Cina entriamo nella fase ad eliminazione diretta per i Mondiali pallanuoto 2025 in campo femminile. L’appuntamento è per le ore 10.00 del mattino italiano di oggi, giovedì 17 luglio, quando il Setterosa tornerà in acqua per affrontare la Cina dopo il secondo posto nella precedente fase a gironi.

DIRETTA/ Italia Sudafrica (risultato finale 28-4): Settebello ai quarti! Mondiali pallanuoto 2025, 16 luglio

La sconfitta contro l’Australia ha decretato infatti per il Setterosa la necessità di passare attraverso il turno di playoff, con la seconda piazza frutto in particolare del successo contro la Nuova Zelanda in rimonta – contro Singapore onestamente la partita è stata solamente una pura formalità.

Con l’Italia seconda nel girone A, l’abbinamento è stato con la terza classificata del gruppo B, cioè appunto la Cina, che ha vinto contro l’Argentina mentre è uscita sconfitta dalle partite contro Stati Uniti e Olanda – tutto secondo le previsioni della vigilia, potremmo dire.

Diretta/ Italia Singapore (risultato finale 32-5): una goleada annunciata! (Mondiali 2025, 15 luglio)

Sulla carta il Setterosa dovrebbe essere favorito, perché tecnicamente abbiamo qualcosa in più delle asiatiche, ma naturalmente sarà fondamentale riuscire a dimostrarlo nella piscina dell’OCBC Aquatic Centre di Singapore nella diretta Italia Cina, per regalare una bella mattina a tifosi e appassionati della nostra pallanuoto…

ITALIA CINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta, sarà Rai Sport il canale di riferimento per la diretta Italia Cina in tv, comunque disponibile anche su Sky Sport per gli abbonati. Quindi ecco pure la doppia diretta streaming video per una eccellente copertura.

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 17-16 rigori): Settebello ai quarti! (Mondiali pallanuoto 2025)

CLICCA QUI PER ITALIA CINA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA CINA: COME CI ARRIVA IL SETTEROSA?

In vista del playoff, proviamo ad analizzare il momento del Setterosa che si accinge a scendere in acqua per la diretta Italia Cina. Il debutto era stato complicato per quasi tre quarti di partita contro la Nuova Zelanda, match poi risolto con un eccellente finale fino al 14-9 però più sofferto di quanto dica il punteggio. Un segnale del fatto che contro l’Australia sarebbe stata tosta, come poi puntualmente è successo per le ragazze del nostro c.t. Carlo Silipo.

Una partita sempre a rincorrere, chiusa con un passivo non eccessivo (19-15), ma nella quale onestamente le nostre avversarie sono sempre state in controllo della situazione. Il secondo posto è stato poi certificato dal successo per 32-5 contro Singapore, al termine di una partita ovviamente senza storia. Contro la Cina tutto questo potrebbe anche bastare, poi sarebbe necessario un salto di qualità, ma pensiamo naturalmente una partita alla volta (anche perché non c’è più appello) e allora adesso lo spazio è tutto per la diretta Italia Cina…