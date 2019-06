Diretta Italia Cina/ Streaming video Rai: l’ottavo delle azzurre (Mondiali femminili)

Italia Cina, diretta dall’arbitro brasiliano Edina Alves Batista, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 25 giugno 2019. Grande appuntamento con le azzurre negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019: dopo l’eccellente cammino nella fase a gironi che l’Italia ha chiuso al primo posto con la fondamentale vittoria contro l’Australia e in seguito anche il netto successo contro la Giamaica, ecco dunque l’abbinamento con una delle terze che è stata ripescata. Guai però a pensare che contro la Cina sarà facile: le asiatiche vantano una grande tradizione (paradossale nel calcio, ma siamo noi a dover inseguire da questo punto di vista) e in questo girone hanno avuto un andamento non del tutto brillante, ma all’insegna della solidità (un solo gol incassato). Insomma, il rischio è che Italia Cina possa essere una partita bloccata: naturalmente in caso di pareggio sarebbero necessari i tempi supplementari ed in seguito anche i calci di rigore, se pure dopo 120 minuti non dovesse sbloccarsi l’eventuale situazione di parità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cina sarà doppia, come sempre per le partite delle azzurre. Dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il match anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali, canali numero 201 e 202 della piattaforma. Doppia dunque anche la diretta streaming video: accessibile a tutti tramite Rai Play, riservata agli abbonati su Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA CINA

Proviamo adesso ad analizzare anche le probabili formazioni attese per Italia Cina. Milena Bertolini dovrebbe cambiare il meno possibile la squadra che ha funzionato molto bene nella fase a gironi, dunque potremmo disegnare un 4-3-1-2 con Giuliani in porta; linea difensiva a quattro formata da Guagni, Gama, Linari e Bartoli; nel terzetto di centrocampo Galli, Giugliano e Cernoia, mentre Girelli agirà da trequartista alle spalle delle due punte Giacinti e Bonansea. Modulo 4-4-2 invece per la Cina, per la quale ipotizziamo una formazione titolare con Shimeng in porta; davanti a lei Han Peng, Wu, Lin e Liu Shanshan; nelle quattro di centrocampo Wang, Zhang, Wang Yan e Yasha; infine la coppia d’attacco con Shanshan Wang e Li Ying.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico di Italia Cina, che secondo l’agenzia di scommesse Snai sorridono alle azzurre, formalmente in casa. Ecco dunque che il segno 1 per la vittoria dell’Italia è quotato a 1,97, mentre poi si sale a 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine una vittoria della Cina varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



