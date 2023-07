DIRETTA ITALIA CINA/ Video streaming Rai: parola a Sandro Campagna (Mondiali pallanuoto 2023, 21 luglio)

DIRETTA ITALIA CINA: PARLA CAMPAGNA

Mentre aspettiamo la diretta di Italia Cina, facciamo un passo indietro di un paio di giorni al commento del c.t. Sandro Campagna sulla seconda vittoria del Settebello ai Mondiali di pallanuoto 2023 a Fukuoka contro il Canada, un comodo successo per 24-6. Partita mai in discussione, con un solo neo evidenziato da Sandro Campagna ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo preso qualche gol di troppo nel terzo tempo, tre con la zona M. Siamo entrati un po’ troppo rilassati e noi non ce lo possiamo permettere. Queste partite quando il punteggio è largo e non hai la pressione del risultato, devi avere quella di fare le cose bene nel dettaglio, altrimenti non serve a nulla la partita dal punto di vista della progressione nel gioco e della continuità”.

L’analisi di Campagna è stata comunque molto dettagliata anche su un match senza storia: “Oggi (mercoledì, ndR) comunque è stata una buona partita per larghi tratti, ma dobbiamo continuare e sfruttare queste partite che servono moltissimo per la confidenza del gioco. Abbiamo provato diverse situazioni tattiche sia in difesa sia in attacco con l’uomo in più. Sono tutte cose che ci torneranno utili nei momenti caldi, quando ci sarà pressione e allora dovremo far venire fuori certi automatismi”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA CINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cina sarà garantita da Rai Due, canale che trasmette le gare del mattino ai Mondiali nuoto 2023 e dunque anche questa partita del torneo di pallanuoto maschile. Ricordiamo che sarà possibile seguire le immagini di Italia Cina anche in diretta streaming video, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure con la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA CINA SU RAIPLAY

SETTEBELLO GIÀ PRIMO!

Italia Cina, in diretta come è ormai consueto dalla Marine Messe di Fukuoka, si giocherà alle ore 10.30 della mattina italiana di oggi, venerdì 21 luglio, quando in Giappone saranno già le ore 17.30. Orario stavolta più che buono per noi, anche se per fortuna la partita della terza e ultima giornata della fase a gironi non sarà per il Settebello di particolare importanza ai Mondiali di pallanuoto maschile 2023 in corso appunto nella città nipponica di Fukuoka.

Infatti, la diretta di Italia Cina sarà di fatto una sorta di amichevole per il Settebello, che infatti in ogni caso chiuderà al primo posto nel girone B, conquistando così un posto immediato nei quarti di finale che saranno in programma martedì 25 luglio. L’Italia infatti ha già vinto sia contro la Francia al debutto, sia poi l’altro ieri nella seconda partita contro il Canada, cioè contro le due squadre appaiate al secondo posto, con le quali di conseguenza siamo già in vantaggio negli scontri diretti. Oggi dovrebbe essere pura accademia contro gli asiatici, ultimi con zero punti, ma naturalmente staremo a vedere se la diretta di Italia Cina ci darà comunque indicazioni interessanti.

DIRETTA ITALIA CINA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Cina, la partita di stamattina oggettivamente non ci dovrebbe fornire indicazioni particolarmente significative, dal momento che gli asiatici nella pallanuoto maschile sono una Nazionale di livello clamorosamente inferiore rispetto all’Italia, che ha comunque già fatto il suo dovere aggiudicandosi il primato nel girone con un turno d’anticipo e garantendosi così diversi giorni per poter di fatto già preparare i quarti di martedì prossimo, con cui il torneo iridato diventerà “bollente” per il Settebello.

A volere essere pignoli, forse contro la Francia abbiamo sofferto un po’ troppo nella prima metà della partita, ma poi il parziale di 8-1 negli ultimi due quarti è stato perentorio. Tutto facile contro il Canada invece, rispettando le previsioni fin dai primi minuti di una potenzialmente insidiosa partita mattutina. Oggi invece verosimilmente ci sarà turnover e speriamo di avere ottime indicazioni da tutti i giocatori della rosa del c.t. Sandro Campagna: questa è onestamente l’unica curiosità che ci accompagna verso la diretta di Italia Cina…











