Diretta Italia Cina streaming video tv: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 di volley maschile a Chicago, oggi venerdì 27 giugno

DIRETTA ITALIA CINA: AZZURRI FAVORITI NELLA VNL 2025

Secondo appuntamento con gli Azzurri dalla Now Arena di Hoffman Estates, a Chicago: la diretta Italia Cina ci terrà compagnia dalle ore 23.00 italiane di stasera, venerdì 27 giugno, per la Pool 5 nella seconda settimana della Volleyball Nations League 2025 di pallavolo maschile.

Finora si sta rivelando un torneo molto interessante per gli Azzurri: partite avvincenti e combattute già nella prima pool in Canada, chiusa con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta, mercoledì invece la prima uscita a Chicago si è conclusa con una divertente vittoria per 3-2 contro la Polonia, al termine di una partita che non può mai essere come le altre.

Siamo dunque alla sesta partita complessiva e la diretta Italia Cina ci proporrà per la prima volta un’avversaria asiatica: finora abbiamo giocato tantissimo contro le altre Nazionali europee, con l’unica eccezione della vittoria contro l’Argentina nell’ultima uscita in Quebec, ma oggi ecco la Cina e poi avremo Brasile e Usa, per una seconda settimana davvero ‘mondiale’.

La Cina è una buona squadra, ma certamente alla portata degli Azzurri del c.t. De Giorgi, anche perché al maschile non è mai riuscita a raggiungere il livello top, a differenza delle donne. Ecco allora che la partita di oggi deve essere un’occasione per andare a caccia del bottino pieno in termini di punti: andrà davvero così nella diretta Italia Cina?

ITALIA CINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

I riferimenti sono quelli ormai consueti: la diretta Italia Cina in tv sarà disponibile su Dazn oppure su Volleyball TV, in ogni caso sarà dunque una diretta streaming video.

DIRETTA ITALIA CINA: CONFRONTO “ESOTICO”

Verso la diretta Italia Cina, la particolarità è che questa sarà l’unica partita della nostra prima fase della VNL 2025 maschile contro una squadra che non sia europea oppure del continente americano. Le eccezioni sono le tre asiatiche, ma non giocheremo contro Giappone o Iran e di conseguenza la partita contro la Cina sarà l’unico “assaggio” di una pallavolo diversa, che potrebbe essere utile nell’anno dei Mondiali, il torneo iridato nel quale gli Azzurri dovranno provare a difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione, quindi sarà tutta esperienza utile.

La Cina non è partita fortissima, ma va anche detto che è già certa di un posto nelle Final Eight in qualità di Paese organizzatore, quindi tutte le altre Nazionali sanno che l’ottavo posto potrebbe non bastare e servirà essere settimi per avere la certezza di avanzare. D’altronde al maschile la Cina non si è qualificata per le ultime quattro Olimpiadi e ai Mondiali è reduce da un ventiduesimo e un ventiquattresimo posto nelle ultime due edizioni. Anche per questo ci attende una partita da vincere nella diretta Italia Cina…