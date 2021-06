Diretta Italia Cina/ Streaming video tv: match ostico per le azzurre (Nations League)

DIRETTA ITALIA CINA: AZZURRE PER LA CONFERMA!

Italia Cina, valida per la dodicesima giornata della Nations League 2021 di volley femminile, si gioca alle ore 16:00 di lunedì 14 giugno presso la Fiera di Rimini: si conclude la quarta settimana per la nostra nazionale che, reduce dalla sconfitta al tie break contro l’Olanda, affronta ora un’avversaria che sta lottando per la qualificazione alla fase finale del torneo, ma che a dirla tutta non sta facendo benissimo pur se hamigliorato i suoi risultati dall’inizio della manifestazione.

Una Cina che negli anni ha saputo crescere fino a prendersi traguardi importanti a livello internazionale; come sempre le azzurre se la giocheranno sapendo che l’esito del match non sarà la cosa più importante, ma bisognerà puntare come sempre sulla crescita del gruppo nel tentativo di implementare quello che andrà alle Olimpiadi; vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Italia Cina, mentre aspettiamo possiamo valutare come andranno le cose in campo nell’analisi approfondita della partita.

DIRETTA ITALIA CINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cina, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa su La7: è infatti questa emittente che si occupa delle partite delle nostre nazionali nella Nations League di volley, anche se non ne garantisce una copertura al 100%; ad ogni modo in assenza di un televisore sarebbe possibile seguire il match di Rimini anche con il servizio di diretta streaming video, dunque basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.la7.it, la cui consultazione non richiede costi aggiuntivi.

DIRETTA ITALIA CINA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Cina ci presenta una nazionale azzurra ferita per come sono andate le cose ieri: la squadra infatti aveva comandato a lungo il gioco contro l’Olanda, perdendo il primo set ma poi riuscendo a ribaltare la situazione contro un’Olanda che, non essendosi qualificata per le Olimpiadi, ha puntato tanto sulla Nations League ma per il momento non è ancora riuscita a blindare una posizione tra le prime quattro. Sarebbe potuta essere una grande giornata per l’Italia, che invece ha lasciato per strada il quarto set; nel tie break l’esperienza delle olandesi è venuta fuori e purtroppo è arrivata la terza sconfitta consecutiva in questa manifestazione. Anche così comunque le cose non stanno poi andando male; certo la fase finale è lontanissima ma come detto ampiamente non è mai stato quello l’obiettivo, le ragazze stanno maturando esperienza internazionale che sarà utile. La Cina ha invece giocato una bella partita contro la Repubblica Dominicana, rilanciandosi verso il traguardo in Nations League; ora si tratta di capire invece come andranno le cose in questa partita che inizia tra poco, e che potrà dare altre indicazioni sullo stato di forma dell’Italia…



