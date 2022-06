Diretta Italia Cina/ Streaming video tv: partita abbordabile! (Volley Nations League)

DIRETTA ITALIA CINA: SI CHIUDE LA SETTIMANA!

Italia Cina è in diretta alle ore 13:00 (italiane) di domenica 26 giugno: allo Smart Araneta Coliseum di Quezon City, nelle Filippine, si conclude per gli azzurri la seconda settimana nella Volley Nations League 2022. Il torneo, giunto alla sua terza edizione (anche se esisteva già prima, chiamandosi però World League), è come sappiamo organizzato in mini-gironi che riuniscono alcune nazionali in una unica location, un modo per ottimizzare i tempi ed evitare lunghi viaggi (soprattutto in periodo di pandemia), alla fine una classifica “all’italiana” determina le otto qualificate alla Final Right.

L’Italia ha approcciato bene la sua VNL, o meglio: ha perso subito contro la Francia in maniera netta, ma poi ha saputo risollevarsi e ha chiuso la prima settimana con tre vittorie consecutive, andando poi a dominare la Germania lo scorso mercoledì. Ferdinando De Giorgi sta chiaramente testando il suo gruppo cambiando di volta in volta i convocati o almeno alcuni di essi. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Italia Cina, che possiamo certamente presentare come una partita abbordabile per gli azzurri; ci aspettiamo una vittoria, ma in competizioni come la VNL mai dire mai…

DIRETTA ITALIA CINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cina sarà garantita questo pomeriggio su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022 anche in campo maschile. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA CINA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Cina ci dirà dunque se la nostra nazionale proseguirà il suo positivo cammino nella Volley Nations League. Va ricordato che fino a questo momento l’Italia non è mai riuscita a conquistare l’accesso alla fase finale del torneo; da questo punto di vista comunque non vanno fatti drammi, la VNL resta una competizione dal valore tutto sommato relativo, che serve più che altro come preparazione a quelli che sono i veri, grandi appuntamenti. Ad ogni modo vincere aiuta a vincere, e non per niente De Giorgi si è comunque affidato al gruppo dei migliori.

Poi, come detto, di settimana in settimana ci sono delle rotazioni nell’elenco dei convocati e, per esempio, rispetto alle quattro partite di Ottawa il CT azzurro ha voluto portare a Quezon City alcuni big che aveva precedentemente lasciato a casa. La Cina è una nazionale che a livello maschile non è mai riuscita a fare il salto di qualità: mentre le donne sono diventate clamorosamente competitive in epoca recente, la squadra degli uomini continua ad annaspare ala ricerca di un salto di livello che però non arriva, come dimostrano i risultati che sono ancora scarsi. Per questo abbiamo detto che nella diretta di Italia Cina il pronostico pende decisamente dalla nostra parte, ma poi come sempre parlerà il campo…

