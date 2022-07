Diretta Italia Cina/ Streaming video tv: per i quarti di VNL 2022

DIRETTA ITALIA CINA: PER L’ACCESSO ALLE SEMIFINALI!

Italia Cina, in diretta dalla Ankara Arena della capitale turca Ankara alle ore 14.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, giovedì 14 luglio 2022, sarà per le Azzurre di Davide Mazzanti la partita valida per i quarti di finale della VNL 2022 di volley femminile, che sta vivendo in questa settimana la decisiva Final Eight. La Volleyball Nations League, competizione che da qualche anno ha sostituto il Grand Prix nella pallavolo femminile, sta quindi decretando i suoi verdetti, al momento per quanto riguarda l’accesso alla semifinale di sabato, poi naturalmente avremo domenica la finalissima che assegnerà il titolo.

DIRETTA/ Italia Olanda (risultato finale 3-0): Azzurri inarrestabili!

Nel mirino ci sono i Mondiali, ma nella storia non abbiamo mai vinto il Grand Prix/VNL, allora guai a sottovalutare l’opportunità di metà luglio. Di sicuro l’Italia può farsi forte dell’ottimo bottino di dieci vittorie e due sconfitte nei gironi, anche se l’incrocio con la Cina non è dei più fortunati, considerando che una delle due sconfitte è giunta proprio contro le asiatiche. Sarà in ogni caso una partita molto interessante, degna dei quarti di una competizione globale: che cosa ci dirà la diretta di Italia Cina?

Diretta/ Italia Serbia (risultato finale 3-0) video tv: Romanò chiude set difficile!

DIRETTA ITALIA CINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cina sarà garantita oggi su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video di Italia Cina garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA CINA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Cina ci proporrà quindi oggi una partita di spicco per i quarti di finale della Volleyball Nations League. L’Italia, come abbiamo accennato, ha chiuso con un bilancio di 10-2, terzo posto in classifica ma testa di serie numero 4 dal momento che la Turchia (settima) conta come testa di serie numero 1 quale Paese organizzatore. Si spiega in questo modo l’incrocio con la Cina, a sua volta quarta con otto vittorie e quattro sconfitte ma scalata al ruolo di testa di serie numero 5.

DIRETTA/ Italia Iran (risultato finale 3-1): bella vittoria azzurra! VNL 2022

Due vittorie in più assegnano comunque all’Italia di Davide Mazzanti il ruolo di teorica favorita, di contro c’è il ricordo della sconfitta nello scontro diretto, che tuttavia fu giocato il 4 giugno scorso, cioè all’inizio della vera e propria “maratona” pallavolistica che è la fase a gironi della VNL. L’Italia aveva iniziato proprio ad Ankara con due vittorie e altrettante sconfitte, contro le padrone di casa turche e appunto la Cina, ma in seguito ha infilato otto vittorie su otto, compresa la perla del successo a Brasilia contro il Brasile. La Cina invece ha avuto un rendimento più ondivago, chissà quale versione vedremo oggi ad Ankara…

© RIPRODUZIONE RISERVATA