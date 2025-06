Diretta Italia Cina streaming video tv: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 di volley femminile, oggi domenica 22 giugno

DIRETTA ITALIA CINA: LE AZZURRE CERCANO L’OTTAVA VITTORIA

Chiudere anche la seconda settimana senza conoscere un risultato diverso dalla vittoria, questo è l’obiettivo delle Azzurre nella diretta Italia Cina, la sfida contro le padrone di casa ad Hong Kong che sarà l’appuntamento di spicco oggi, domenica 22 giugno 2025, alle ore 14.00 italiane, come sempre al Kai Tak Sports Park.

Finora è stata una sinfonia la marcia delle campionesse olimpiche nella Volleyball Nations League 2025 femminile, con sette vittorie su sette e 20 punti in classifica, giusto perché venerdì pomeriggio la vittoria contro il Giappone è arrivata per 3-2, dopo una sfida intensa e un meraviglioso tie-break risolto solamente ai vantaggi in favore delle Azzurre.

Non è però di certo un problema il primo punto perso, anzi siamo sicuri che Julio Velasco sarà stato particolarmente contento di vedere che le sue ragazze sono capaci di vincere anche le dure battaglie punto a punto, un segnale che consideriamo ancora più significativo delle facili vittorie dei giorni precedenti, cioè il 3-1 contro la Bulgaria e il 3-0 rifilato alla Thailandia.

Oggi quindi sarà importante il confronto con l’altro colosso del volley asiatico, le padrone di casa della Cina, che hanno avuto qualche alto e basso fino a questo momento nella VNL 2025, ma ovviamente restano una delle rivali più significative nel panorama della pallavolo femminile mondiale: che cosa ci dirà la diretta Italia Cina?

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA CINA IN STREAMING VIDEO TV

Per una domenica pomeriggio di grande volley, la diretta Italia Cina in tv sarà ancora una volta più correttamente una diretta streaming video riservata agli abbonati, che sia tramite Dazn oppure VolleyballWorld Tv.

DIRETTA ITALIA CINA: LA FORZA DELLE AZZURRE

Verso la diretta Italia Cina, dobbiamo certamente spendere ancora qualche parola sulla vittoria di venerdì contro il Giappone, sicuramente la partita di maggiore rilievo finora disputata dalle Azzurre. Fa piacere vedere che funziona il mix fra le campionesse più affermate come ad esempio Paola Egonu e Anna Danesi, le alternative che sono comunque già una garanzia come Sarah Fahr, a sua volta medaglia d’oro a Parigi 2024, ma anche i talenti emergenti come Stella Nervini e Alice Degradi, oppure Chidera Blessing Eze in cabina di regia.

Tradizionalmente è questo il ruolo della Nations League e già prima del Grand Prix, però è una nota davvero lieta per l’Italia: da una parte ovviamente la Nazionale funziona, non potrebbe essere altrimenti per le campionesse olimpiche in carica, ma proprio per questo motivo non è sempre così scontato che i volti nuovi riescano ad inserirsi con efficacia nel meccanismo delle big. Julio Velasco quindi sta riuscendo anche in questa impresa e certamente siamo molto curiosi di scoprire le notizie che arriveranno oggi dalla diretta Italia Cina…