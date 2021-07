Diretta Italia Cina/ Volley, streaming video Rai: asiatiche con le spalle al muro

DIRETTA ITALIA CINA, VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: ANCORA LE AZZURRE!

Italia Cina, in diretta dalla Ariake Arena di Tokyo, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 31 luglio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 14.45 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 21.45 in terra nipponica). Spazio dunque al quarto turno per i gironi del volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le azzurre di Mazzanti tornano in campo per affrontare uno dei maggiori spauracchi del tabellone, pur sicure di poter fare oggi molto bene. La nostra nazionale femminile infatti fin qui non ha ceduto di un millimetro, convincendo sempre di più partita dopo partita e confermandosi in vetta al girone: non si può dire sempre lo stesso delle cinesi, che pure ora rischiano di venir escluse dal tabellone finale del torneo a cinque cerchi.

ITALIA CINA VOLLEY FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv di Italia Cina volley femminile, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non avrà un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

DIRETTA ITALIA CINA: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Cina, atteso incontro per il volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, pure ci pare doveroso spendere qualche parola anche sul percorso fin qui fatto dalle due squadre. Cominciamo ovviamente dalle azzurre, per cui abbiamo prima speso parole più che positive: la nazionale di Mazzanti infatti ha inanellato solo successi nel primi tre turni eliminatorie, superando di fila Russia, Turchia e Argentina. Un percorso netto per le azzurre che pure hanno dato l’impressione di essere appena al 70% del potenziale e di avere ancora molto di più da offrire per la fase finale del torneo a cinque cerchi. Non possiamo dire la stessa cosa per la Cina: la squadra asiatica, gran spauracchio alla carta, non sta certo raggiungendo i risultati sperati. Anzi per la Cina si contano solo sconfitte al debutto con Turchia, USA e Russia e ora per Zhou e compagne, ferme solo al quarto gradino della classifica del gruppo, il rischio di venir eliminate dal tabellone finale si fa davvero concreto. Vedremo però che cosa accadrà in campo oggi: il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.

