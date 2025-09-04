Diretta Italia Cipro streaming video Rai 2: orario e risultato live della partita degli Azzurri ad Eurobasket 2025, oggi giovedì 4 settembre

DIRETTA ITALIA CIPRO: CON L’OBIETTIVO DEL PRIMO POSTO

Si chiude oggi, giovedì 4 settembre, il girone C di Eurobasket 2025: per gli Azzurri l’appuntamento è con la diretta Italia Cipro, dalle ore 17.15 italiane ancora una volta da Limassol. La chiusura sarà contro i padroni di casa di Cipro, senza dubbio l’avversaria più debole del girone, come indicano le quattro precedenti sconfitte, tutte con risultati molto netti.

Insomma, oggi sarà una partita da vincere e possibilmente senza nemmeno spendere troppe energie, che saranno decisive domenica, quando con gli ottavi di finale cambierà la musica e ogni partita diventerà decisiva. L’Italia è già qualificata dopo il successo in rimonta contro la Spagna ed è anche certa di chiudere come minimo seconda, ma nel mirino c’è il primo posto.

Innanzitutto, diciamo che una eventuale sconfitta nella diretta Italia Cipro farebbe malissimo al morale, ma non avrebbe conseguenze pratiche troppo gravi, perché gli Azzurri sono già certi come minimo del secondo posto grazie al vantaggio negli scontri diretti con tutte le squadre che sono alle nostre spalle di una vittoria.

Prima del successo contro la Spagna infatti abbiamo battuto anche la Georgia e la Bosnia, la vittoria nella diretta Italia Cipro sarà però condizione necessaria per sperare ancora nel primo posto, per il quale poi dovremo anche tifare Spagna nella partita serale contro la Grecia, perché in questo caso gli Azzurri sarebbe l’unica squadra con quattro vittorie.

ITALIA CIPRO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Nessuna sorpresa: oggi pomeriggio la diretta Italia Cipro in tv sarà in chiaro per tutti su Rai 2 e su Sky Sport per gli abbonati, mentre saranno tre le opzioni per la diretta streaming video del match di Eurobasket 2025, cioè quelle delle due emittenti citate e in più Dazn.

DIRETTA ITALIA CIPRO STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA ITALIA CIPRO: DOPO UN BEL TRIS CONSECUTIVO

Come abbiamo accennato, la partita di oggi non dovrebbe essere un ostacolo significativo: i padroni di casa arrivano alla diretta Italia Cipro con una differenza punti di -130, che in quattro partite significa uno scarto medio di oltre 30 punti ad incontro. C’è una caratteristica che invece finora ha accomunato tutte le partite degli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco: una partenza difficile e poi un miglioramento in corso d’opera. Era stato così già contro la Grecia, ma il -10 di fine primo quarto era risultato infine decisivo. Contro Georgia e Bosnia, pur in modalità leggermente diverse, l’allungo decisivo è arrivato nel terzo quarto dopo primi tempi più equilibrati.

Infine, abbiamo ancora negli occhi la partita di martedì, che costituisce il più clamoroso esempio in tal senso: la partenza con il parziale di 13-0 per gli iberici era stata disastrosa e avrebbe potuto essere un colpo durissimo, l’Italia invece da quel momento in poi è stata praticamente perfetta in difesa, concedendo 50 punti in 34 minuti a una squadra come la Spagna, arrivando al primo vantaggio a fine terzo quarto per poi conquistare la vittoria firmata da un Marco Spissu glaciale e con Saliou Niang e Momo Diouf in copertina. Ora serve la vittoria nella diretta Italia Cipro per poi passare una serata sognando il primo posto…