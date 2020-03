Diretta Italia Corea del Sud/ Coppa Davis streaming video: qualificazioni a Cagliari

Italia Corea del Sud, a partire da venerdì 6 marzo 2020 alle ore 12:00, sarà una sfida valevole per le qualificazioni al tabellone principale della Coppa Davis 2020. Si giocherà a Cagliari, in Sardegna, e gli azzurri del ct Corrado Barazzutti si presenteranno con una squadra composta da Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Gianluca Mager e Lorenzo Sonego. Ancora non sono stati comunicati gli accoppiamenti dei singolari e delle sfide del doppio, la Corea del Sud si presenterà sulla terra rossa sarda con il commissario tecnico Hee Sung Chung che ha convocato: Duckhee Lee, Ji Sung Nam, Yunseong Chung, Hong Chung e Min-Kyu Song. E’ proprio Duckhee Lee il tennista più quotato della truppa sudcoreana, al numero 235 della classifica Atp. Valori che dovrebbero garantire all’Italia uno schiacciante favore del pronostico per il passaggio del turno, considerando anche l’assenza della punta di diamante degli avversari, Soon-woo Kwon numero 76 al mondo. L’emergenza Coronavirus ha scatenato malumori riguardo lo svolgimento del match ma in Sardegna non dovrebbero subentrare vincoli o divieti per giocare.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Corea del Sud sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Supertennis, canale numero 64, broadcaster ufficiale per la Coppa Davis di Tennis. Si potrà anche seguire l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite l’applicazione Supertennis oppure sul sito ufficiale supertennis.tv per vedere incontro tramite smart tv oppure pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: RISULTATI E CONTESTO

Dunque Italia Corea del Sud rappresenta l’inizio del cammino della nostra nazionale nella Coppa Davis 2020: dall’anno scorso il torneo, preso in gestione da una società al cui interno compare anche Gerard Piqué, ha totalmente cambiato faccia aprendo ad una formula che prevede un turno di qualificazioni e poi le finali che, organizzate con una fase a gironi e un tabellone che inizia dai quarti di finale, vengono disputate a novembre sulla distanza di una settimana e in una location unica (sarà ancora la Caja Magica di Madrid). L’anno scorso l’esperimento aveva funzionato, anche se vedere match di Coppa Davis terminare in tre set stride un po’ con la tradizione ed epiche battaglie del passato anche recente; nel 2019 l’Italia aveva disputato il suo girone contro Canada e Stati Uniti e ne era uscita con due sconfitte. Tutto sommato adesso le possibilità di qualificarsi per le finali è decisamente più ampia, e una volta lì dipenderà molto dal sorteggio; come detto contro la Corea del Sud non dovremmo avere troppi problemi nel prenderci il passaggio del turno, poi sarà tutto rimandato alla fine della stagione quando nel frattempo potrebbero essere successe tante cose.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, bisognerà attendere l’esito dei sorteggi che opporrano i tennisti nei match singoli e nel doppio. Per il passaggio del turno viene considerata scontata la vittoria dell’Italia, Snai quota 1.05 il successo degli azzurri e 20.00 l’eventualità che sia la Corea del Sud ad accedere alle finals di Coppa Davis.



