Diretta Italia Corea del Sud/ Streaming video Rai: finale oro sciabola maschile

Siamo impazienti di vivere la diretta tra Italia e Corea del Sud, finale per la medaglia d’oro nella prova a squadre maschile della sciabola per la scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020: appuntamento alle ore 12.30 secondo il fuso orario italiano, ma ricordiamo che saranno le ore 19.30 in Giappone. Al Makuhari Messe B di Tokyo dunque andrà in scena la gara che vale la medaglia più preziosa: protagonista la temibile Corea del Sud, gran favorita al titolo ma pure l’Italia, che trascinata da Berrè, Samele, Curatoli e Montano (schermidore di riserva) pure ci sta facendo sognare in grande. Gli azzurri non partono con il favore del pronostico: i coreani sono campioni olimpici in carica (a Londra 2012) e pure iridati agli ultimi mondiali del 2019 e fin qui sono stati davvero implacabili. Pure siamo riusciti ad accedere, con tecnica e cuore, alla finale e sognare a questo punto è più che lecito.

Come sempre la diretta tv di Italia Corea del Sud nella sciabola maschile, finale per l’oro nella scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà visibile su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento in cui l’Italia potrebbe andare a medaglia, in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

Prima di dare la parola alla pedana nipponica per la diretta tra Italia e Corea del Sud, finale per la medaglia d’oro nella sciabola maschile a squadre per le Olimpiadi di Tokyo 2020, pure ci pare il caso di dare un maggior contesto alla bollente sfida: ripercorriamo dunque il cammino delle due formazioni fino alla finalissima. Cominciato dall’Italia che come abbiamo detto, è rappresentata oggi da Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele (già argento individuale) e da Aldo Montano, schermidore di riserva: al via gli azzurri hanno subito successo contro l’Iran sia pure con il risicato risultato di 45-44. Approdati alle semifinale i nostri beniamini hanno lottato come leoni contro l’Ungheria, trainata dal tre volte campione olimpico Aron Szilagyi, sconfitta poi per 45-43: e ora si giocano il tutto per tutto con la Corea del Sud. La quale come abbiamo detto è gran favorita al titolo a cinque cerchi: Junghwan Kim, Sanguk Oh e Bongil Gu hanno subito superato ampiamente l’Egitto per 45.39 e successivamente non hanno avuto problemi a battere anche la Germania per 45-42: ora però ci sono gli azzurri. Chissà come andrà a finire

