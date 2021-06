Diretta/ Italia Corea del sud (risultato finale 3-1) streaming tv: vincono le azzurre

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD (RISULTATO 3-1): VINCONO LE AZZURRE

Siamo nel quarto set tra Italia e Corea del Sud, ace di Bosio per il 13-6, Italia che sta dominando ora. Vediamo come reagirà la Corea del Sud. Guerra riesce a trovare il punto del 14-6. Italia che si avvia verso la prima vittoria nella competizione. Grandissima diagonale di Guerra per il 20-11. Italia che sta volando, finalmente una prestazione di spessore. Ace di Eunjin per il 22-16. Italia che trova il punto del 23-16. Jiyun con una parallela, 23-17. Corea del Sud che si sta facendo sotto, 23-19. Termina il set, Italia che chiude sul 25-20 e vince la partita. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA ITALIA GERMANIA/ Video streaming tv: precedenti a forti tinte azzurre

FINE TERZO SET

Siamo nel terzo set tra Italia e Corea del Sud, partenza sprint delle azzurre per il 5-0. Bonifacio mette dentro il punto dell’8-4. Mazzaro schiaccia per il 12-10, la Corea del Sud sta però risalendo la china. Gran punto della Mingardi per il 16-12. Italia ora avanti di quattro punti. Kim con un pallonetto per il 18-15. Grandissima Mingardi, Italia che vola sul 22-17, secondo set ad un passo. Muro di Soyoung su Mingardi per il 23-20. Il terzo set termina sul 25-22, una bella Italia sta disputando una gara molto convincente. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Italia Canada (risultato 3-2) streaming video tv: azzurri ok al tie-break!

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Italia e Corea del Sud, come la maggior parte delle sfide per la Nations league di volley femminile, sarà visibile in diretta tv sui canali de La7. Per la precisione, questa sfida, in programma alle ore 19.00 sarà disponibile in chiaro al canale La7d, al numero 29 del telecomando del digitale terrestre. L’incontro di volley femminile sarà poi disponibile anche in diretta streaming video, sul sito www.la7.it.

FINE SECONDO SET

Secondo set tra Italia e Corea del Sud che viaggia sul filo dell’equilibrio. Mazzaro schiaccia il punto del 7-6. D’Odorico da linea 2, 8-7, Italia che sta giocando bene. D’Odorico invasione per il 10-13. Si sta giocando punto a punto anche in questo secondo set. Corea del Sud avanti sul 19-21, Italia ancora nel set. Sta scappando ora la Corea del Sud che si porta sul 21-14.Ed infatti la Corea del Sud vince il secondo set sul 23-25. Italia comunque viva, le azzurre potrebbero centrare la vittoria. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Italia Iran (risultato finale 1-3) streaming video tv: azzurri sconfitti

FINE PRIMO SET

Siamo nel corso del primo set tra Italia e Corea del Sud, Bonifacio per il 4-6. Brutta partenza dell’Italia che sta sbagliando davvero tanto, 5-8. Nwakalor tocca la prima linea, 5-10. Ace di Soypung, 9-14. Ace di D’Odorico per il 13-16, sta crescendo l’Italia. Bosio mura Soyoung, 15-17. La Bonifacio mura Kim, 20-20, primo set estremamente equilibrato. Invasione Bonifacio, siamo sul 22-23. Primo set ricco di emozioni, siamo sul 24-24, vediamo se l’Italia riuscirà a non perdere la giusta concentrazione. Il primo set termina sul 27-25. Ottima reazione dell’Italia che sembrava non essere entrata in partita. Il primo set va alla compagine azzurra. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

Si accende la diretta tra Italia e Corea del Sud, big match per la Nations league di volley femminile: prima di dare la parola al campo andiamo però a curiosare anche nello storico che le due formazioni registrano a oggi. Dati alla mano possiamo dunque raccontare di 11 precedenti occorsi dal 2003 a oggi e pure segnati in occasione della Nations league, dei Giochi Olimpici del Gran Champions cup, della Coppa del mondo e della World Gran Prix: il bilancio che ne ricaviamo recita di ben 10 successi delle azzurre e solo una affermazione delle Coreane. Pure possiamo aggiungere che l’ultimo testa a testa occorso tra Italia e Corea del Sud risale solo all’ultima edizione della Nations league, nel 2019: allora ricordiamo la vittoria delle azzurre col risultato di 3-1. Pure ora torniamo al presente e diamo la parola al campo: si comincia! (agg Michela Colombo)

PARLA MINGARDI

In attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Corea del Sud, vogliamo dare la parola a Camilla Mingardi che solo pochi giorni fa, commentando anche l’ultimo KO recuperato col Brasile ai microfoni della federazione ha spiegato: “È stata una partita difficile, ma sapevamo che il Brasile è una squadra molto forte. Siamo partite bene, poi nei due set successivi abbiamo faticato, mentre nel quarto siamo andate meglio”. La giocatrice ha poi aggiunto: “Adesso avremo tre giorni per recuperare e allenarci, siamo una squadra giovane ed è importante crescere partita dopo partita. Abbiamo bisogno di tanto lavoro per migliorare, ce la metteremo tutta nelle prossime partite per ottenere dei buoni risultati”. (agg Michela Colombo)

SI APRE LA 3^ SETTIMANA DI NATIONS LEAGUE

Italia Corea del Sud, in diretta dalla bolla sanitaria costruita alla Fiera di Rimini è la partita di volley femminile in programma oggi, domenica 6 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.00.

Si apre la terza settimana per la Nations league di volley femminile e per le azzurre di Bregoli subito un avversario assolutamente da non sottovalutare come sono le asiatiche di Stefano Lavarini: le coreane, pur prive di molte big (rimaste a casa a preparare le Olimpiadi di Tokyo 2021 ormai prossime) infatti stanno sfruttando l’impegno romagnolo con soddisfazione e certo oggi lotteranno fino all’ultimo pallone. Per l’Italia dunque un impegno non semplice come si può immaginare sulla carta, specie se ricordiamo che le nostre beniamine ancora non hanno vinto alcun punto per la classifica generale.

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Corea del Sud pur è il caso di vedere come le due nazionali approdano alla terza settimana di competizione, su cinque previste per la Nations league. Come accennato orma per la nazionale azzurra finora non sono state grandi soddisfazioni: tante buone giocate ma ancora nessuna vittoria e dunque ancora zero punti per la classifica generale. Se pure è vero che l’obiettivo della Federazione sono i Giochi e che finora le azzurre hanno trovato rivali ben tosti, pure va detto che ci si attendeva certo qualcosina di più dalla selezione B affidata a Bregoli, almeno nella seconda settimana. Di contro ecco oggi la Corea del Sud di Lavarini (allenatore anche di Novara dal 2020), che pure in schieramento rimaneggiato, ha ottenuto qualcosa di più finora per la Nations league. Ricordiamo infatti per le asiatiche il successo ottenuto contro la Thailandia nel primo turno, ma pure la vittoria mancata per un nulla contro il Belgio solo pochi giorni fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA