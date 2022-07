Diretta Italia Corea del Sud/ Streaming video tv, decima uscita in VNL 2022

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: VICINI AI VERDETTI!

Italia Corea del Sud, in diretta dalla capitale bulgara Sofia alle ore 15.30 italiane (le 16.30 locali) di oggi pomeriggio, venerdì 1 luglio 2022, sarà il decimo atto della VNL 2022 di volley femminile, il secondo dei quattro impegni della settimana che sta chiudendo per le donne la lunga avventura della fase a gironi. Siamo dunque vicinissimi ai primi verdetti della Volleyball Nations League, la competizione che da qualche anno ha sostituto il Grand Prix per quanto riguarda la pallavolo femminile, mantenendo però la caratteristica di “riempire” la prima parte della lunga estate delle Nazionali di volley, che in questo anno 2022 culminerà con i Mondiali in programma in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre.

Il cammino dell’Italia finora è stato eccellente, perché in nove partite giocate le ragazze di Davide Mazzanti hanno raccolto ben sette vittorie, tra cui anche quella di mercoledì contro la Polonia, a fronte di appena due sconfitte. Questo significa che la qualificazione per la Final Eight della VNL 2022 è praticamente certa: potrebbe arrivare addirittura in caso di tre sconfitte nelle tre partite mancanti, ma per evitare ogni dubbio basterà una sola vittoria, da ottenere se possibile già oggi contro il fanalino di coda della classifica. La diretta di Italia Corea del Sud potrebbe quindi sancire il verdetto ufficiale: che cosa succederà?

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Corea del Sud sarà garantita oggi su Sky Sport Action, il canale numero 206 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Corea del Sud ci proporrà quindi oggi una partita che potrebbe darci la certezza della qualificazione per la Final Eight che sarà ospitata fra due settimane ad Ankara, dove il nostro cammino nella VNL 2022 era iniziato circa un mese fa. Sulla carta non dovrebbe davvero essere un problema, se si pensa che la Corea del Sud è il fanalino di coda fra le sedici Nazionali partecipanti alla Volleyball Nations League e dovrebbe pure essere più stanca, avendo giocato ieri sera contro il Brasile mentre noi abbiamo avuto un giorno di riposo dopo il debutto vincente contro la Polonia.

Finora il bilancio dell’Italia nella VNL 2022 femminile è stato molto positivo: Davide Mazzanti ha saputo cogliere l’occasione per amalgamare campionesse già affermate con nomi emergenti che hanno trovato spazio nella nostra Nazionale ed accumulato preziosa esperienza a livello internazionale in queste settimane in giro per il mondo. Tutto questo senza risentirne in termini di risultati, dal momento che il già citato bottino di 7-2 mette l’Italia ad un passo dall’obiettivo della qualificazione: passo che dovremmo fare già oggi, una sconfitta contro la Corea del Sud sarebbe francamente una grossa sorpresa.

