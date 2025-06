DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: IL TERZO IMPEGNO DELLE CAMPIONESSE OLIMPICHE

Continua la prima settimana della Nations League di volley femminile e la diretta Italia Corea del Sud ci farà compagnia alle ore 22.30 della sera italiana di oggi, venerdì 6 giugno 2025, sempre da Rio de Janeiro. Siamo appena all’inizio di una nuova, lunga avventura, però evidentemente c’è grande attesa attorno alle ragazze del c.t. Julio Velasco, che sono le detentrici del titolo e soprattutto, nel loro meraviglioso 2024, hanno vinto anche l’oro olimpico a Parigi 2024.

Diretta/ Italia Germania (risultato 3-2): azzurre ok al tie-break! (Volley Nations League, 5 giugno 2025)

Sembra quasi simbolico allora il fatto che l’inizio dell’attività ufficiale nell’anno 2025 sia stato con una vittoria per 3-0 contro gli Usa, proprio come nell’indimenticabile finale dei Giochi di domenica 11 agosto 2024, poi l’Italia ha giocato ieri sera contro la Germania e adesso ecco la Corea del Sud, per il terzo impegno in altrettanti giorni – d’altronde sappiamo che questi sono i ritmi della VNL. L’avversaria potrebbe forse essere meno temibile, ma i punti servono sempre: cosa ci dirà la diretta Italia Corea del Sud?

Diretta/ Italia Usa (risultato finale 3-0) video streaming tv: vincono le azzurre! (oggi 4 giugno)

COME VEDERE ITALIA COREA DEL SUD IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Corea del Sud in tv non sarà disponibile, ma come per tutta la Nations League tifosi e appassionati avranno la diretta streaming video su abbonamento al portale Volleyball World e anche su Dazn.

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: FOCUS SULLE RIVALI

L’avversaria è un nome mai banale, la diretta Italia Corea del Sud vanta precedenti anche significativi e con ricordi agrodolci, però negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Basterebbe forse dire che l’ultima vittoria delle asiatiche contro le Azzurre risale ai quarti di Londra 2012, quando quello era ancora il turno maledetto alle Olimpiadi per la nostra Nazionale di pallavolo femminile. Da allora però molte cose sono cambiate, in verità in peggio per la Corea, che ha avuto un ultimo grande guizzo con il quarto posto ai Giochi di Tokyo, ma poi è stata ventesima ai Mondiali 2022 e non si è qualificata né per Parigi né per i prossimi Mondiali.

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 2-3): una sconfitta beffarda! (VNL 2024, oggi 28 giugno)

Insomma, è una fase difficile per loro e quindi sarà tosto l’esame contro le campionesse olimpiche in carica e detentrici della VNL. Proprio il torneo di inizio estate potrebbe fornire un buon paragone: l’Italia chiuse il girone del 2024 con dieci vittorie su dodici partite prima di andare a vincere le Finali, mentre la Corea del Sud fu quindicesima con bilancio esattamente opposto, di due vittorie e dieci sconfitte. Noi naturalmente auspichiamo che vengano confermati gli attuali rapporti di forza, ma il verdetto naturalmente arriverà in tarda serata da Rio de Janeiro per la diretta Italia Corea del Sud…