DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD U20/ Video streaming tv: l’unico precedente è negativo (8 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD U20: I TESTA A TESTA

C’è un solo precedente nella diretta di Italia Corea del Sud U20, e non è certo edificante per gli azzurrini. Dobbiamo tuttavia dire che sono anche passati 42 anni da allora: difficile che possa fare testo per introdurre l’imminente semifinale del Mondiale Under 20, anche se è un dato che bisogna prendere in considerazione. Ad ogni modo, eravamo nella fase a gironi del Mondiale 1981: l’Italia U20 aveva chiuso con tre sconfitte e un solo gol segnato, appunto quello che Pietro Mariani aveva realizzato all’esordio contro la Corea del Sud, al minuto 83.

Peccato che i nostri avversari, all’Olympic Park di Melbourne, avessero chiuso il primo tempo in vantaggio di tre reti: Sung-Ho Kwak aveva aperto i conti, poi era arrivata una doppietta di Soon-Ho Choi e a due minuti dal 90’, come ulteriore beffa, la rete di Kyung-Nam Lee. Gli azzurrini avevano poi perso anche contro Brasile e Romania; quella nazionale era allenata da Italo Acconcia e in campo tra gli altri c’erano Domenico Progna, Pasquale Bruno, Dario Donà e Giuseppe Galderisi, che quattro anni più tardi avrebbe vinto, come centravanti titolare, uno storico scudetto con il Verona di Osvaldo Bagnoli. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA COREA DEL SUD U20 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Italia Corea del Sud U20 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, canale numero 2 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Italia Corea del Sud U20, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA COREA DEL SUD UNDER 20 SU RAI PLAY

ITALIA COREA DEL SUD U20: AZZURRI FAVORITI!

Italia Corea del Sud, in diretta giovedì 8 giugno 2023 alle ore 23.00 presso l’Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata sarà una sfida valida per le semifinali del campionato Mondiale Under 20. Gli azzurrini tornano in campo dopo aver eliminato la Colombia ed aver continuato un viaggio fin qui esaltante, iniziato con la vittoria all’esordio contro il Brasile e che ha portato l’Italia ora a un passo dal traguardo storico della finale iridata.

Per la Corea del Sud la semifinale è arrivata dopo la sorprendente vittoria nei quarti di finale contro la Nigeria (che pure ha battuto l’Italia nella fase a gironi) con il gol partita arrivato nei supplementari e firmato da Seok-Hyun Choi. L’Italia parte con i favori del pronostico ma deve fare attenzione al grande dinamismo dei coreani, già affrontati nel 1981 nei Mondiali Under 20, quando la Corea del Sud rifilo un bruciante poker all’Italia vincendo col punteggio di 4-1.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA COREA DEL SUD U20

Le probabili formazioni della diretta Italia Corea del Sud U20, match che andrà in scenaall’Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata. Per l’Italia, Carmine Nunziata schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Ambrosino, Esposito. Risponderà la Corea del Sud allenata da Eun-Jung Kim con un 4-4-1-1 così schierato dal primo minuto: Jun-hong Kim; Changwoo Park, Seok-Hyun Choi, Ji-Soo Kim; Seo-Joon Bae; Yong-Hak Kim; Chan-Wook Lee; Sang-Yun Kang; Seon-Jin Kang; Seung-Won Lee; Young-Jun Lee.

ITALIA COREA DEL SUD U20 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Corea del Sud U20, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei quarti di finale dei Mondiali Under 20. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Corea del Sud, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











