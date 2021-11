Diretta Italia Croazia/ Coppa Davis 2021, streaming video tv: quarto di finale

DIRETTA ITALIA CROAZIA: IN BALLO LE SEMIFINALI DI COPPA DAVIS

Italia Croazia, in diretta oggi al Pala Alpitour di Torino, è il quarto di finale per la Coppa Davis: avvio previsto per le ore 16.00. Siamo dunque nella fase più calda dell’ultimo torneo di tennis della stagione e per Sinner e compagni è tempo di fare sul serio dopo pure una fase a gironi veramente interessante. Di contro infatti oggi vi sarà un avversario consumato, che solo domenica si è confermato leader del gruppo D.

Occhi puntati allora su Marin Cilic, Borna Gojo e Nino Serdarusic, che punteranno a un successo chiaro oggi pomeriggio, per volare alle prossime semifinali (dove lo sparacchio potrebbe essere la Serbia di Novak Djokovic, ripescata). Si annuncia sulla carta una diretta Italia-Croazia molto avvincente, come primo quarto di finale della Coppa Davis 2021: ci attendiamo gran scintille sul cemento di Torino, specie da parte azzurra, visto che la squadra di Filippo Volandri può davvero dire la sua oggi pomeriggio.

DIRETTA ITALIA CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2021

La diretta tv di Italia Croazia, e in generale della Coppa Davis 2021, è su SuperTennis: sarà dunque la web-tv federale a trasmettere i match del torneo, appuntamento in chiaro sul digitale terrestre (numero 64) e accesso disponibile anche agli abbonati Sky sul loro decoder (numero 212). In assenza di un televisore sarà possibile assistere ai match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene messo a disposizione dalla stessa emittente, attraverso il sito SuperTenniX. Il portale www.daviscup.com è invece quello ufficiale della competizione, e qui vi troverete tutte le informazioni utili del caso. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIX

DIRETTA ITALIA CROAZIA, COPPA DAVIS 2021: IL CONTESTO

Siamo davvero impazienti di dare la parola al cemento del PalaAlpitour torinese per la diretta tra Italia e Croazia, bollente quarto di finale della Coppa Davis 2021: prima però andiamo a ricordare come le due nazionali sono arrivate a giocarsi oggi il primo pass per la semifinale del torneo. Cominciamo ovviamente dagli azzurri, con il team guidato da Volandri che ci sta facendo davvero emozionare: fino a qui Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli (chiamato in seguito al forfait di Berrettini) si sono comportati complessivamente molto bene, chiudendo da primi il proprio girone E. Un traguardo importante, dove hanno dato gran contributo proprio Sinner e Sonego, che solo sabato sono riusciti ad avere la meglio rispettivamente si Daniel Galan e Nicolae Mejia.

Pure i rivali non sono stati da meno: la Croazia di Marin Cilic ha chiuso pure da leader il proprio girone D e pure con un certo anticipo, visto che ai croati è bastato vincere il singolare Serdarusic-Marozsan (il primo dei tre match previsti solo domenica contro l’Ungheria) per superare i magiari in classifica e dunque strappare il pass per i quarti di finale. Sulla carta, come abbiamo accennato l’Italia ha ottime chance di fare bene oggi, trascinata dal pubblico di casa, ma la Croazia si annuncia rivale ben ostico: chissà che accadrà sul cemento torinese!



