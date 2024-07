DIRETTA ITALIA CROAZIA STREAMING: IL DEBUTTO DEL SETTEBELLO

Alla seconda uscita olimpica ecco già il remake dell’ultima finale mondiale, quindi subito un test di altissimo livello per il Settebello nella diretta Italia Croazia, naturalmente parliamo del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi Parigi 2024, nel girone A presso la piscina del Paris Aquatic Centre alle ore 12.05 di oggi, martedì 30 luglio. I ragazzi del c.t. Sandro Campagna hanno debuttato con una vittoria per 12-8 contro gli Usa, mentre la Croazia ha vinto il derby della ex Jugoslavia contro il Montenegro con il punteggio di 11-8 due giorni fa.

Insomma, è già uno scontro al vertice la diretta Italia Croazia, come è normale che sia per la partita che agli ultimi Mondiali è stata la finale, un ricordo piuttosto amaro per il Settebello perché fa male perdere una finale iridata ai tiri di rigore, però naturalmente questo significa che il livello è altissimo da entrambe le parti. Poco più di cinque mesi dopo, Italia e Croazia sono tra le principali candidate per l’oro olimpico: nulla sarà compromesso in caso di sconfitta, ma naturalmente sarà già molto significativo il verdetto della diretta di Italia Croazia…

DIRETTA ITALIA CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo i canali di riferimento per l’imperdibile diretta tv Italia Croazia: in chiaro, in base alle esigenze di palinsesto, potrebbe esserci spazio su Rai Due ma come minimo sarà certa l’alternativa grazie al canale tematico Rai Sport, numero 58 del telecomando. Per gli abbonati, le indicazioni sono naturalmente per i canali di Eurosport, che trasmettono i Giochi Olimpici. Quanto invece alla visione in diretta streaming video Italia Croazia, per tutti ci sono sito o app di Rai Play, mentre un abbonamento a Discovery Plus vi offre la possibilità di seguire integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA CROAZIA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA ITALIA CROAZIA STREAMING: RISULTATI E CONTESTO

Non servono quindi moltissime parole per presentare la diretta Italia Croazia, ma ricordiamo che le 12 squadre sono divise in due gironi da sei. Le prime quattro di ogni gruppo avranno accesso ai quarti di finale e questo obiettivamente non dovrebbe essere un problema per il Settebello e gli slavi, ma nel primo turno ad eliminazione diretta le prime sfideranno le quarte dell’altro gruppo e le seconde affronteranno le terze, quindi arrivare più in alto possibile sarà molto importante pensando allo sviluppo futuro del torneo di pallanuoto maschile dei Giochi Olimpici.

Inoltre bisogna sottolineare che questo gruppo è davvero tosto, con la Grecia argento olimpico in carica come terza big, che l’Italia affronterà lunedì prossimo nell’ultima uscita della fase a girone. Insomma, ci sarà tantissimo da lottare fin da subito e allora non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il verdetto di una partita che sarà certamente meravigliosa: che cosa ci dirà la diretta di Italia Croazia?