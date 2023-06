DIRETTA ITALIA CUBA/ Video streaming tv: ci sono precedenti leggendari (VNL, 9 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA CUBA: PRECEDENTI MITICI

Sempre più vicina la diretta di Italia Cuba, abbiamo ricordato che l’anno scorso questa partita fu l’ottavo di finale dei Mondiali e allora precisiamo che il 3 settembre 2022 si giocò a Lubiana e gli Azzurri del c.t. De Giorgi si imposero con il risultato di 3-1 grazie ai parziali di 25-21, 21-25, 26-24, 25-18 sulla strada del trionfo di otto giorni più tardi. Italia Cuba ci porta particolarmente bene, almeno ai Mondiali, perché è una partita che ricorre nei momenti più gloriosi dell’Italia di pallavolo maschile.

La leggenda degli anni Novanta cominciò nei Mondiali 1990 in Brasile, vinti dall’Italia di Julio Velasco con il successo per 3-1 in finale appunto contro Cuba con i parziali di 12–15, 15–11, 15–6 e 16–14, con grandi emozioni soprattutto nel decisivo quarto set, anche se forse la partita in assoluto più palpitante fu la vittoria per 3-2 in una memorabile semifinale contro i padroni di casa verdeoro. In ogni caso, la finale fu contro Cuba e allora possiamo dire che la Generazione di Fenomeni diventò tale il 28 ottobre 1990. Non solo: nel 1994 ecco il bis in Grecia, con vittoria in semifinale per 3-1 proprio contro Cuba con i parziali di 15-12, 8-15, 15-9 e addirittura 15-2 in un quarto set capolavoro per aprirci la strada verso la finale poi vinta con un altro 3-1 rifilato all’Olanda. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA CUBA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cuba sarà garantita agli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Uno, numero 201 della piattaforma. Raddoppierà quindi anche la diretta streaming video di Italia Cuba, che sarà garantita agli abbonati tramite il servizio Sky Go, ma pure sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV.

TERZO ATTO DELLA VNL 2023 DEGLI AZZURRI

Italia Cuba, in diretta dalla capitale canadese Ottawa alle ore 22.30 italiane (le 16.30 locali) di questa sera, venerdì 9 giugno 2023, sarà il terzo atto della prima settimana che apre la lunga avventura della VNL 2023 di volley maschile. La diretta di Italia Cuba si inserisce nel contesto della Volleyball Nations League, che è la competizione che da qualche anno ha sostituto la storica World League, sotto queste vesti non l’abbiamo mai vinta, ma naturalmente ricordiamo che l’Italia del c.t. Fefé De Giorgi è in questo momento sia campione d’Europa sia campione del Mondo, grazie ai trionfi delle ultime due meravigliose estati della pallavolo italiana.

Come di consueto, la VNL 2023 apre un’estate che si annuncia lunghissima dal momento che culminerà con gli Europei in programma in quattro nazioni (compresa l’Italia) dal 28 agosto al 16 settembre, giorno della finale a Roma, senza dimenticare che successivamente ci sarà anche il torneo di qualificazione olimpica per Parigi 2024, dal 30 settembre all’8 ottobre. Il cammino sarà quindi molto lungo, le forze vanno gestite e in questa settimana gli Azzurri sono abbastanza sperimentali, ma siamo comunque curiosi di scoprire che cosa potrà dirci la partita, perché comunque servono punti per qualificarci per la fase finale della VNL 2023, a Danzica in Polonia. Siamo quindi curiosi di scoprire cosa succederà nella diretta di Italia Cuba…

DIRETTA ITALIA CUBA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Cuba ci richiama naturalmente alla memoria l’ottavo di finale dei Mondiali 2022, partita che terminò con la vittoria per 3-1 degli Azzurri che pochi giorni più tardi si sarebbero laureati campioni del Mondo grazie alle successive vittorie contro la Francia ai quarti di finale, contro la Slovenia in semifinale e infine naturalmente nella finale contro i padroni di casa della Polonia. Adesso però si deve ricordare che giochiamo con una formazione assai diversa, perché l’Italia di Fefé De Giorgi può essere definita sperimentale nella prima settimana della VNL 2023.

Ricordiamo allora i nomi dei 14 giocatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo maschile, Ferdinando De Giorgi, per le quattro partite della VNL 2023 che si giocano ad Ottawa, in Canada. Come spesso succede in Volleyball Nations League, molti sono giovani che devono fare esperienza. I due palleggiatori sono Marco Falaschi e Paolo Porro; come schiacciatori abbiamo Davide Gardini, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine e Mattia Bottolo; come opposto Yuri Romanò e Fabrizio Gironi, mentre come centrali sono stati convocati Marco Vitelli, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca e Lorenzo Cortesia ed infine i due liberi Fabio Balaso e Filippo Federici. Per le settimane successive saranno possibili scelte diverse e sicuramente aumenterà la presenza dei protagonisti euro-mondiali delle scorse due estati, nel frattempo però cosa succederà nella diretta di Italia Cuba?











