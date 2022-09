Diretta Italia Cuba/ Streaming video Rai: due precedenti mitici, Mondiali volley

DIRETTA ITALIA CUBA: NELLA STORIA

Sempre più vicina la diretta di Italia Cuba, ci sembra giusto fare un tuffo nella storia gloriosa dell’Italia ai Mondiali di pallavolo maschile, anche perché questo ottavo di finale contro i caraibici richiama alla mente precedenti gloriosi. La leggenda degli anni Novanta cominciò nei Mondiali 1990 in Brasile, vinti dall’Italia di Julio Velasco con il successo per 3-1 in finale appunto contro Cuba con i parziali di 12–15, 15–11, 15–6 e 16–14, con grandi emozioni soprattutto nel decisivo quarto set, anche se forse la partita in assoluto più palpitante fu la vittoria per 3-2 in una memorabile semifinale contro i padroni di casa verdeoro.

In ogni caso, la finale fu contro Cuba e allora possiamo dire che fu il 28 ottobre 1990 il giorno in cui la Generazione di Fenomeni diventò tale. Non solo: nel 1994 ecco il bis in Grecia, con vittoria in semifinale per 3-1 proprio contro Cuba con i parziali di 15-12, 8-15, 15-9 e addirittura 15-2 in un quarto set capolavoro per aprirci la strada verso la finale poi vinta con un altro 3-1 rifilato all’Olanda, altra nostra storica avversaria di quegli anni. Italia Cuba dunque è un match da leggenda, sperando che oggi possa avere lo stesso epilogo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA CUBA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cuba sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di volley: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, sempre con la telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Appuntamento anche per gli abbonati alla tv satellitare, che potranno seguire Italia Cuba in diretta tv su Sky Sport Action (206) e in diretta streaming video tramite Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA CUBA SU RAIPLAY

PAROLE AZZURRE

Mentre si avvicina la diretta di Italia Cuba, possiamo leggere le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti azzurri dopo la vittoria contro la Cina nella terza giornata del girone dei Mondiali di pallavolo 2022, che ci ha portato a questo ottavo di finale contro i caraibici. Simone Anzani aveva affermato: “Abbiamo concluso (il girone, ndR) nel migliore dei modi, un percorso netto anche se sappiamo che i percorsi netti creano un po’ di insidie quindi bisogna stare sempre attenti. Ora c’è Cuba, squadra che non bisogna far accendere. Sarà una sfida fisica, cercheremo di non sottovalutarli perché se in giornata possono fare davvero male. Attendiamo con ansia di scendere in campo”.

Anche le parole di Giulio Pinali andavano dal commento su quanto fatto finora all’attesa per l’ottavo di oggi: “Abbiamo fatto una grande fase a gironi, abbiamo portato a casa il meglio che potevamo, conquistando il meglio possibile. Ora Cuba è una squadra tosta, abbiamo già visto qualche video di loro, squadra fisica, abile in battuta, dovremo spingere molto dall’inizio, sarà una bella partita. Abbiamo dimostrato tanto in queste partite, con pochi momenti in cui siamo andati sotto. Nelle gare da dentro o fuori sarà importante gestire la pressione. Speriamo di fare belle prestazioni”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN OTTAVO DI GRANDE TRADIZIONE

Italia Cuba, in diretta dalla Arena Stožice della capitale slovena Lubiana, è l’ottavo di finale che si giocherà alle ore 21.15 di questa sera, sabato 3 settembre, per i Mondiali di pallavolo maschile 2022. Comincia dunque la fase ad eliminazione diretta del torneo iridato del volley, al quale l’Italia si è presentata con lo status di campioni d’Europa in carica, alla ricerca di un nuovo trionfo dopo il leggendario tris consecutivo della Generazione di Fenomeni degli anni Novanta. Per adesso tutto è andato bene: gli Azzurri del c.t. Fefè De Giorgi hanno dominato il loro girone con tre vittorie per 3-0 ad aprire l’avventura ai Mondiali di volley, ma da oggi si cambia registro.

La diretta di Italia Cuba infatti ci introduce alle emozioni delle partite secche: i caraibici non hanno brillato troppo nel loro girone e sono passati fra le migliori terze, ma quando sono nella giornata giusta possono dare fastidio a chiunque – per informazioni, chiedere al Brasile. Si alzerà dunque il livello di difficoltà, ma negli ottavi di finale di un Mondiale è anche giusto così, senza contare che il tabellone non ci è esattamente favorevole e in caso di qualificazione per i quarti ci toccherebbe poi presumibilmente la Francia olimpionica – che però agli ottavi giocherà due giorni dopo di noi. Adesso però fare calcoli sul futuro non ha senso: bisogna vincere oggi, che cosa ci dirà la diretta di Italia Cuba?

DIRETTA ITALIA CUBA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Cuba, dobbiamo innanzitutto ricordare che questa partita ai Mondiali di pallavolo è stata la finale nel 1990 e la semifinale nel 1994 e in entrambi i casi vinse l’Italia con De Giorgi fra i giocatori. Tornando all’attualità, Cuba oggi è squadra di alti e bassi: capace di perdere 3-2 contro il Brasile arrivando a un soffio dalla vittoria che avrebbe cambiato le sorti del gruppo, ma anche di perdere piuttosto nettamente contro il Giappone e vincere ma lasciando un set al Qatar. Conosciamo molto bene diversi loro giocatori, su tutti Marlon Yant e Robertlandy Simon, protagonisti del campionato italiano.

Quanto invece all’Italia, forse l’unico problema è che il nostro girone è stato fin troppo facile: debutto con 3-0 al Canada soffrendo solamente nel terzo set chiuso ai vantaggi che non sembravano finire più, 3-0 piuttosto agevole anche contro la Turchia che comunque si è presa poi il secondo posto, infine altro 3-0 addirittura da rullo compressore contro la Cina. Diciamo che sicuramente gli Azzurri sono più riposati, ma da oggi si deve cambiare registro: capitan Simone Giannelli e compagni hanno le potenzialità per regalarci un sogno, ma tutto si deciderà nello spazio di otto giorni al massimo.











