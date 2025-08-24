Diretta Italia Cuba streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per i Mondiali volley 2025, seconda giornata nel girone B.

DIRETTA ITALIA CUBA: SECONDO IMPEGNO PER LE AZZURRE!

Ci lanciamo senza pause nella diretta Italia Cuba, che domenica 24 agosto si gioca alle ore 12:00 sempre allo stadio municipale di Phuket, per la seconda giornata nel girone B ai Mondiali volley 2025. L’Italia di Julio Velasco è una delle grandi favorite per il titolo, questo lo abbiamo già detto venerdì: ora affronta il secondo match.

Diretta/ Italia Slovacchia (risultato finale 3-0): vittoria netta per le Azzurre! (Mondiali volley 2025)

Girone abbordabile, perché Cuba è una nobile decaduta: una super potenza a cavallo dei due secoli, con il passare del tempo – ed esattamente come accaduto alla nazionale maschile – è andata sempre più in declino e ha perso smalto, tanto da mancare anche la qualificazione negli ultimi tornei.

Ai Mondiali Cuba era presente nel 2018, proprio nel girone dell’Italia: a Hokkaido le azzurre si erano prese un 3-0 netto e le cubane avevano chiuso senza vittorie, venendo inevitabilmente eliminate.

Adesso quindi l’occasione per rifarsi, ma nel frattempo le azzurre sono cresciute fino a diventare la nazionale di riferimento per tutto il volley femminile; sia come sia vedremo cosa succederà nella diretta Italia Cuba che tra poco ci farà compagnia, una vittoria da parte della nostra nazionale significherebbe qualificazione anticipata agli ottavi di finale come del resto era nei piani di Velasco.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA CUBA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Italia Cuba viene affidata ancora a Rai Due, e quindi con una diretta streaming video che sarà appannaggio di Rai Play. CLICCA QUI PER ITALIA CUBA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA CUBA: VELASCO CERCA CONFERME

Siamo vicini alla diretta Italia Cuba, e una considerazione la possiamo fare in termini generali: la nazionale cubana nel corso degli anni ha pagato il fatto che molti talenti, che avrebbero potuto mantenere competitiva la loro nazionale, hanno invece deciso di lasciare il Paese (anche e soprattutto per motivi extra sportivi), accasarsi altrove e di conseguenza guadagnare un secondo passaporto. Oggi il caso è quello di Melissa Vargas che ha scelto la Turchia; l’Italia in passato ha avuto due grandi giocatori come Osmany Juantorena e Taismany Aguero, a conferma di come le cose siano cambiate per Cuba.

Per la nostra nazionale dunque si tratta di una partita più che abbordabile: da grandi appassionati di volley non possiamo che sperare che un giorno le cubane tornino al massimo livello internazionale come un tempo, oggi magari prevale la speranza di vedere un’altra vittoria azzurra, per evitare di complicarci la vita nel cammino dei Mondiali volley 2025, ma la considerazione generale rimane valida. Vedremo allora se arriverà un successo agevole in questa seconda partita o se in qualche modo Cuba troverà la formula giusta per farci sudare e magari anche batterci, nello sport non si può mai dire…