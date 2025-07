Diretta Italia Cuba streaming video tv: orario e risultato live del quarto di finale della VNL 2025 di volley maschile, oggi mercoledì 30 luglio

DIRETTA ITALIA CUBA: I QUARTI DI FINALE PER LA VNL 2025

Dopo il trionfo delle ragazze, è il tempo degli uomini: con la diretta Italia Cuba siamo pronti ad aprire la Final Eight della VNL 2025 di volley maschile, che è in programma in Cina, a Ningbo. Attenzione quindi agli orari, perché oggi mercoledì 30 luglio il quarto di finale degli Azzurri sarà già alle ore 9.00 del mattino italiano.

Innanzitutto, sottolineiamo con grande piacere il fatto che pure i ragazzi del c.t. Ferdinando De Giorgi si sono comportati benissimo nella prima fase, chiusa al secondo posto con un bilancio di dieci vittorie e due sole sconfitte su dodici partite, per cui l’Italia ora è una delle potenziali favorite per il titolo.

Di conseguenza il quarto di finale ci offrirà la diretta Italia Cuba, contro la Nazionale caraibica che invece ha chiuso al settimo posto con sei vittorie e altrettante sconfitte la prima fase – l’ultima a qualificarsi sul campo, l’ottavo posto infatti è andato alla Cina in qualità di Paese organizzatore della Final Eight di Nations League.

Sulla carta quindi gli Azzurri sono favoriti, però naturalmente in una partita secca è sempre meglio non fare molti calcoli. Ricordiamo che la semifinale sarà poi sabato e naturalmente la finale domenica, ma ci penseremo poi, adesso la nostra attenzione deve concentrarsi per intero sulla diretta Italia Cuba…

ITALIA CUBA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come già nella prima fase, per la diretta Italia Cuba in tv dobbiamo indicare in realtà la diretta streaming video che sarà garantita ai rispettivi abbonati sulle piattaforme VBTV e DAZN.

DIRETTA ITALIA CUBA: IL BILANCIO DOPO LA PRIMA FASE

Gli Azzurri sono quindi sbarcati in Cina sulla scia di indicazioni decisamente positive che sono emerse nella prima fase e che assegnano un potenziale vantaggio nella diretta Italia Cuba per i quarti di finale della Nations League. Abbiamo accennato a dieci vittorie e due sconfitte, solamente il Brasile ha fatto meglio mentre nessun’altra Nazionale è andata oltre quota otto vittorie. Abbiamo perso contro la Francia nella prima settimana e poi al tie-break contro i verdeoro nella seconda settimana, quando però avevamo firmato vittorie di prestigio contro Polonia e Usa.

La terza settimana infine è stata perfetta, con quattro vittorie su altrettante partite disputate che ci collocano in questa posizione di assoluto spicco nella “griglia di partenza” della Final Eight, con indicazioni molto positive anche su una condizione di forma in evidente crescita. Cuba potrebbe essere un ostacolo non impossibile da superare, però naturalmente attendiamo la risposta dalla diretta Italia Cuba…