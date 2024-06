DIRETTA ITALIA CUBA/ Video streaming tv: la parola ad Alessandro Michieletto (VNL 2024, oggi 7 giugno)

DIRETTA ITALIA CUBA: PARLA MICHIELETTO

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Italia Cuba, può naturalmente essere molto interessante leggere le dichiarazioni per il sito ufficiale FIPAV di Alessandro Michieletto al termine della netta e splendida vittoria ottenuta contro gli Usa: “Rispetto a ieri (contro la Francia, ndR) abbiamo migliorato il punto a punto. Quei set combattuti li abbiamo sempre persi ieri. Ci ha dato un pò di fastidio. Invece oggi siamo sempre stati lì a giocare il punto a punto, ad accettarlo e alla fine oggi l’abbiamo spuntata noi. Sopra 2-0, abbiamo giocato ancora più sciolti. Magari all’inizio eravamo un po’ contratti, qualche errorino, però dopo ci siamo sciolti e abbiamo giocato il terzo set e una grande pallavolo”.

Il calendario però non concede nemmeno la minima pausa: “Questa vittoria ci voleva, sapevamo che affrontavamo due grandissime squadre forti e quindi insomma era tosta però oggi non era facile anche perché abbiamo finito di giocare ieri sera tardi quindi neanche un giorno di riposo. Domani (oggi, ndR) subito in campo con Cuba tra neanche 24 ore, quindi altra squadra tosta che sta lottando per un posto a Parigi, all’Olimpiade, come noi”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA CUBA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come si accennava, l’orario potrebbe essere più agevole, anche se cade nel pomeriggio di un giorno lavorativo, comunque ricordiamo che non avremo una “classica” diretta tv per Italia Cuba, ma la VNL 2024 è trasmessa dalla piattaforma DAZN e naturalmente anche sul portale Volleyballworld.net, che garantiranno oggi ai rispettivi abbonati la diretta streaming video della partita degli Azzurri.

UN’ALTRA PARTITA DI CARTELLO

Ritmi davvero altissimi ad Ottawa, la diretta di Italia Cuba ci regalerà la terza partita in meno di 48 ore per gli Azzurri del c.t. Ferdinando De Giorgi alla VNL 2024 maschile. La buona notizia per tutti i tifosi e gli appassionati è che oggi, venerdì 7 giugno, si giocherà alle ore 17.00 italiane, per cui l’appuntamento sarà molto più comodo, però questo significa la terza partita in 39 ore, per essere precisi, perché gli Azzurri giocano per il terzo giorno consecutivo e ad orari sempre più anticipati, quindi sempre con meno di 24 ore fra un match e l’altro.

Non è una sorpresa in senso assoluto nel contesto della Volleyball Nations League, ma è comunque un aspetto da sottolineare, anche perché questo tour de force è iniziato con la sconfitta in ben cinque set contro la Francia, quindi uno sforzo davvero intenso, poi ecco la partita contro gli Usa che invece ci ha regalato una vittoria netta e di importanza davvero fondamentale e adesso un’altra sfida di valore contro la Nazionale caraibica. Insomma, di spunti ce ne sono davvero molti, anche pensando al ranking per la qualificazione olimpica (ormai ipotecata): che cosa ci dirà la diretta di Italia Cuba?

DIRETTA ITALIA CUBA: NELLA STORIA

In sede di presentazione per la diretta di Italia Cuba, stavolta sarà “solamente” una partita per la fase a gironi della VNL 2024 ma naturalmente possiamo approfittare di questo incrocio per celebrare alcuni gloriosi precedenti di questa sfida, che ha fatto la storia in particolare ai Mondiali di pallavolo maschile e sempre in favore dell’Italia. In particolare resta una pietra miliare della storia del nostro sport il trionfo nei Mondiali 1990 in Brasile, vinti dall’Italia di Julio Velasco che in finale si impose proprio contro Cuba con il punteggio di 3-1. Già l’anno precedente l’Italia aveva vinto l’Europeo, ma è chiaro che fu con il titolo iridato che sbocciò definitivamente la Generazione di Fenomeni.

Nel 1994 l’Italia salì di nuovo sul tetto del mondo e sul cammino del torneo in Grecia ci fu pure la vittoria in semifinale per 3-1 proprio contro Cuba (con il parziale di 15-2 in un quarto set praticamente perfetto) prima di battere nel match per il titolo l’Olanda. Insomma, una costante della diretta di Italia Cuba è che nei grandi tornei la sfida contro i caraibici ci porta molto bene, infatti non possiamo dimenticare che pure il quarto titolo Mondiale degli Azzurri, storia decisamente più recente perché conquistato nel 2022 dalla Nazionale di fatto quasi identica a quella di oggi, passò anche tramite il successo negli ottavi di finale, appunto contro Cuba.











