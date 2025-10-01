Diretta Italia Cuba U20, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la seconda giornata del girone D dei Mondiali Under 20 2025.

DIRETTA ITALIA CUBA U20, IN CAMPO PER CERCARE IL BIS!

Si scende in campo alle ore 22:00 di mercoledì 1 ottobre 2025 per la diretta Italia Cuba U20. Presso l’Estadio Elías Figueroa Brander di Valparaíso va in scena una delle partite del gruppo D valide per la seconda giornata della fase a gironi dei campionati Mondiali di calcio Under 20 che si stanno appunto disputando in Cile.

DIRETTA/ Carrarese Modena (risultato 0-0) video streaming tv: comincia il match (Serie B, 1 ottobre 2025)

Gli Azzurrini si approcciano a questo appuntamento dopo aver esordito molto bene nel primo impegno di questo torneo, ovvero quando sono riusciti ad avere la meglio nei confronti dell’Australia. In quella circostanza si è rivelata decisiva la rete messa a segno da Mattia Mannini al 10′ trasformando un calcio di rigore concesso qualche istante prima.

Diretta/ Empoli Monza (risultato 0-0) video streaming tv: doppia chance brianzola (1 ottobre 2025)

Il commissario tecnico Nunziata ha saputo gestire bene i suoi calciatori aiutandoli a raggiungere la vittoria senza tuttavia che la strada da percorrere fosse semplice. L’allenatore ha infatti dovuto fare i conti per esempio con l’infortunio rimediato da Wisdom Amey, rimpiazzato a causa di un guaio fisico da Jacopo Sardo già al 31′.

Sebbene sulla carta l’Italia risulti essere parecchio favorita, non bisogna certo prendere sotto gamba questa sfida contro Cuba specialmente dopo che questa Nazionale ha patito un KO contro l’Argentina. Nel primo turno i centramericani sono stati battuti per 3 a 1 dai giovani della Seleccion e adesso vorranno provare tutto il loro valore andando magari in cerca di riscatto.

DIRETTA/ Qarabag Copenaghen (risultato finale 2-0): tre punti ai padroni di casa (1 ottobre 2025)

DIRETTA ITALIA CUBA U20 INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque volesse seguire la diretta Italia Cuba U20 potrà farlo anche comodamente da casa grazie alla RAI. L’emittente nazionale trasmetterà questa partita in televisione sul canale Rai Sport, il numero 58 del digitale terrestre. La sfida sarà visibile pure in streaming per chi avesse intenzione di vederla sull’app o sul sito di Rai Play.

DIRETTA ITALIA CUBA U20, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Italia Cuba U20: si va verso l’impiego del modulo 3-4-3 dall’inizio del match da parte del commissario tecnico Nunziata per i suoi azzurrini con Nunziante fra i pali, Amey, Corradi e Natali in difesa, Benjamin, Mannini, Riccio e Cama a centrocampo, Mosconi, Iddrissou ed Okoro in attacco a formare il tridente offensivo. Il ct Placente dovrebbe invece confermare un classico 4-4-2 nonostante la sconfitta con l’Argentina con Hodelìn in porta, Casanova, Mena, Pinillo e Pérez sempre nelle retrovie, Castañer, Campos, Vega, e Quiñones nel mezzo, Romario Torres e Raballo come coppia d’attacco.

DIRETTA ITALIA CUBA U20, LE QUOTE

I bookmakers sembrano essere molto più che certi nell’indicare i ragazzi di mister Nunziata come assoluti favoriti per l’esito finale della diretta Italia Cuba U20. Secondo ad esempio le quote fornite dall’agenzia di scommesse sportive Snai, la vittoria degli azzurrini è quotata ad appena 1.02 mentre fanno quasi impressione i numeri relativi al pareggio oppure al successo cubano. Il segno x è appunto fissato addiritura a 11.00 mentre il 2 verrebbe pagato a 22.00 per chi volesse davvero azzardare.