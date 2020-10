Diretta Italia Danimarca/ Streaming video Rai: match decisivo? (calcio donne)

DIRETTA ITALIA DANIMARCA: SFIDA EQUILIBRATA TRA FORMAZIONI IMBATTUTE!

Italia Danimarca, diretta dall’arbitro gallese Cheryl Foster, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, martedì 27 ottobre 2020, presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli: si tratta di una partita fondamentale per le sorti del girone B delle qualificazioni agli Europei di calcio femminile del 2021. Arriviamo infatti alla diretta di Italia Danimarca con una situazione molto chiara: fino a questo momento le danesi hanno vinto otto partite su otto e sono al primo posto nel girone, ma anche le azzurre finora hanno conosciuto solamente la vittoria – sette successi su altrettante partite disputate – e sono dietro solo perché il Covid ha causato il rinvio della partita contro Israele. In compenso a settembre l’Italia di calcio femminile ha vinto per 0-5 in Bosnia e così adesso siamo in scia alla Danimarca in vista delle due partite decisive che sono proprio gli scontri al vertice, da giocare oggi in Italia e fra poco più di un mese in Danimarca. Per qualificarsi subito agli Europei serve vincere il girone oppure essere una delle tre migliori seconde, mentre le altre seconde dovranno disputare i playoff.

DIRETTA ITALIA DANIMARCA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Danimarca sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Una copertura eccellente che di conseguenza garantisce a tutti anche la diretta streaming video gratuita della partita, che sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO (da Raiplay.it)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA DANIMARCA

A poche ore da una partita così importante, vorremmo che le probabili formazioni di Italia Danimarca di calcio femminile si basassero esclusivamente sulle scelte del commissario tecnico Milena Bertolini. Invece, in epoca di Coronavirus, purtroppo le decisioni si devono più ai tamponi che non alle qualità tecniche o alle scelte tattiche. Ieri ad esempio Alia Guagni ha comunicato di avere contratto il Coronavirus attraverso un un lungo post sui social. Un’assenza che peserà decisamente nella difficile sfida contro la forte Danimarca, considerando anche il forfait del capitano Sara Gama, che ha saputo diventare un simbolo del movimento del calcio femminile anche fuori dal campo e purtroppo dovrà stare a sua volta a guardare, anche se nel suo caso si tratta di un infortunio. Dopo altre due positività nel gruppo azzurro, è stata cancellata anche la conferenza stampa di ieri: decisamente non è il modo migliore di arrivare a una partita decisiva…

© RIPRODUZIONE RISERVATA