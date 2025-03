DIRETTA ITALIA DANIMARCA U21 (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizia la sfida tra Italia e Danimarca, subito in avanti gli azzurrini con il terzino Zanotti che viene fermato vicino alla bandierina. Calcio d’angolo che non sortisce alcun effetto. Primo tiro anche per i danesi che tentano di sfondare con Sorensen. La palla termina fuori ma comunque il portiere del Palermo Desplanches sembrava in linea. 10 minuti divertenti con due squadre che cercano di attaccare.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone C (33^ giornata, oggi 24 marzo 2025)

Pericoloso Pisilli da fuori che si incunea all’interno dell’area di rigore venendo fermato solamente all’ultimo. Provstgaard salva i suoi fermando Esposito ben servito da Ambrosino. Tiro di Esposito, palla fuori. (Marco Genduso)

DIRETTA ITALIA DANIMARCA U21 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

C’è una bella tradizione che ci accompagna verso la diretta Italia Danimarca U21, che vanta infatti un totale di ben quindici precedenti prima della partita amichevole di oggi pomeriggio. L’Italia Under 21 è in netto vantaggio grazie a ben otto vittorie mentre per la Danimarca si contano solamente due successi, con cinque pareggi evidentemente a completare il bilancio. Nelle ultime dieci sfide invece gli Azzurrini vantano quattro vittorie a fronte di una sola sconfitta, con i cinque segni X che sono arrivati tutti da sabato 15 novembre 2003 in poi.

Risultati qualificazioni mondiale 2026, classifiche/ Pohjanpalo gol! Diretta gol live score (24 marzo 2025)

Possiamo ricordare la semifinale degli Europei 1992, con doppia vittoria per l’Italia – la formula era ancora di andata e ritorno – mentre l’ultimo precedente ufficiale risale al 18 giugno 2017, quando Lorenzo Pellegrini e Andrea Petagna firmarono la vittoria italiana per 2-0 nel girone degli Europei di quella estate. Oggi ovviamente sarà “solo” una semplice amichevole, ma questa è l’interessante tradizione che rende la diretta Italia Danimarca U21 una partita certamente mai banale! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Italia Danimarca Under 21 streaming video, come vedere la partita

Seguire la diretta Italia Danimarca dell’Under 21 sarà facile, basterà sintonizzarsi su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, o in alternativa collegarsi alla piattaforma di diretta streaming video su RaiPlay.

DIRETTA MIAMI OPEN 2025/ Berrettini Bergs video streaming tv: Paolini agli ottavi in rimonta! (24 marzo)

Prova importante per la giovane Italia

La diretta Italia Danimarca Under 21 è una sfida dal valore molto relativo, infatti non fa parte del processo di qualificazione a nessuna delle maggiori competizioni ma è una partita amichevole che servirà ai due tecnici per vedere a che punto è la loro squadra.

Gli azzurri arrivano dalla partita contro l’Olanda e da due pareggi ottenuti nel mese di novembre, sono poi privi del giocatore più importante ovvero Cesare Casadei.

i danesi nell’ultima partita hanno giocato in casa della Polonia ottenendo l’ennesimo pareggio che arriva però dopo una sconfitta, dovranno offrire una prestazione migliore soprattutto in fase difensiva se vorranno provare a vincere.

Formazioni Italia Danimarca Under 21, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Italia Danimarca Under 21 delle 18.15 gli uomini del tecnico Carmine Nunziata giocheranno col 4-3-2-1 con Zacchi tra i pali, Palestra e Turicchia gli esterni bassi con Ghilardi e Bertola difensori centrali a completare il reparto, Miretti, Prati e Fabbian in mezzo al campo, F. P. Esposito unica punta supportato da Pafundi e S. Esposito.

I danesi invece saranno messi in campo dal tecnico Morten Eskesen con il 4-3-3 con Jungdal in porta, Gaaei, Kristensen, Provstgaard e Abelgaard in difesa, Fraulo, Sorensen e Chukwuani i tre centrocampisti, tridente formato da Daghim e Boving come esterni offensivi e Kjerrumgaard come attaccante centrale.

Quote Italia Danimarca Under 21, possibile esito finale

La diretta Italia Danimarca Under 21 è una partita che non ha alcun tipo di valenza per la qualificazione alle competizioni importanti, per questo le due squadre dovrebbero giocare a viso aperto cercando di mettere in pratica le scelte e lo stile di gioco dell’allenatore, usando questa partita come banco di prova. Entrambi le nazionali arrivano da una serie lunga di risultati positivi ma senza vittorie, tutte in partite amichevoli, ma che danno un’indicazione su come potrebbe concludersi anche questa sfida con le due formazioni che si daranno battaglia portando a casa l’ennesimo pareggio.