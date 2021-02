Diretta Italia Danimarca/ Streaming video tv: è decisiva! (qualificazioni Euro 2021)

DIRETTA ITALIA DANIMARCA: CI GIOCHIAMO TUTTO!

Italia Danimarca, in diretta dalla Ahmet Comert Sports Hall di Istanbul, si gioca alle ore 19:00 (nostro fuso orario) di giovedì 4 febbraio: la partita è la penultima nel gruppo D delle qualificazioni agli Europei 2021 di basket femminile. La nostra nazionale si gioca tutto da qui a sabato: dopo le due vittorie di Riga affrontiamo un’altra bolla, questa volta in Turchia (che rappresenta un campo neutro per tutti, dunque non ci saranno vantaggi legati alla location) e sappiamo anche che centrare il successo in entrambe le partite potrebbe non bastare.

Infatti, attualmente la Repubblica Ceca ci è davanti per la doppia sfida diretta: come noi affronterà Danimarca e Romania (ovviamente a gare invertite) e se dovesse vincerle entrambe sarebbe comunque certa di prendersi subito la fase finale degli Europei. Le azzurre però sanno anche che due affermazioni significherebbero molto probabilmente centrare l’obiettivo come una delle cinque migliori seconde: fondamentale allora vincere oggi e farlo con un buon margine per non rischiare, aspettando la diretta di Italia Danimarca possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA ITALIA DANIMARCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Danimarca sarà trasmessa su Sky Sport Uno, come accadrà anche per il match delle azzurre di sabato: l’appuntamento è quindi riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare (numero 201 del decoder) con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre, possiamo rimandare alle informazioni utili che potrete consultare liberamente sul sito ufficiale della federazione europea, all’indirizzo fiba.basketball nell’apposita sezione dedicata alle qualificazioni agli Europei di basket femminile.

DIRETTA ITALIA DANIMARCA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Danimarca è decisiva: dovessimo vincere, avremmo fatto il passo forse decisivo per entrare direttamente nella fase finale degli Europei di basket e, soprattutto, i 2 punti ci permetterebbero di giocare a briglie più sciolte contro la Romania. Naturalmente bisognerà poi valutare i risultati della Repubblica Ceca, che potrebbe anche lasciarci strada libera con una sconfitta; c’è però anche l’argomento contrario, ovvero che perdere due volte potrebbe portare una tra Danimarca e Romania a superarci, facendoci mancare l’appuntamento con il secondo posto e tagliandoci fuori. Tuttavia la nazionale passata nelle mani di Lino Lardo ha già fatto vedere di cosa è capace, e fino a questo momento l’Italia ha condotto il girone che ci si aspettava; sulla carta le due avversarie di questi tre giorni a Istanbul sono inferiori e lo abbiamo già dimostrato nelle partite di andata, adesso si tratta soltanto di confermare la cosa sul parquet e prenderci il biglietto per gli Europei di basket femminile che, come ricordiamo, si giocheranno in Spagna e Francia nella seconda metà di giugno e dovranno vederci tra le nazionali protagoniste, riscattando quanto accaduto negli ultimi anni.



