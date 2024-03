DIRETTA/ Italia Ecuador video streaming Rai 1: uno dei precedenti è ai Mondiali (oggi 24 marzo 2024)

DIRETTA ITALIA ECUADOR: I TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti della diretta di Italia Ecuador: uno è decisamente famoso perché risale al 3 giugno 2002, giorno d’esordio del Mondiale in Corea del Sud e Giappone. La nostra nazionale, allenata da Giovanni Trapattoni, aveva aperto contro i sudamericani vincendo 2-0: aveva deciso una doppietta di Christian Vieri tra il 7’ e il 27’ minuto. Ricordiamo che quell’Italia aveva superato il girone con fatica, e negli ottavi di finale si era trovata di fronte la Corea del Sud e l’arbitro Byron Moreno: tra polemiche infinite aveva perso 2-1, a condannarci il gol di Ahnn Yung-Hwan che giocava nel Perugia, ma dopo quella rete era stato licenziato dal vulcanico Luciano Gaucci.

Formazioni Italia Ecuador/ Quote: Gigio Donnarumma è il nostro "veterano" (oggi 24 marzo 2024)

L’unico altro incrocio tra Italia ed Ecuador è invece un’amichevole, del maggio 2005: era il gruppo di Marcello Lippi che si lanciava verso un Mondiale che poi avrebbe vinto, anche allora eravamo negli Stati Uniti (al Giant Stadium) e Luca Toni aveva sbloccato il risultato dopo 5 minuti, ma al 18’ Walter Ayovì aveva trasformato un calcio di rigore e portato il risultato in parità, quello definitivo anche se a 10 minuti dal termine l’Italia aveva avuto a disposizione un rigore per vincere, ma Cristiano Lucarelli se l’era fatto parare da Christian Mora. Ora, a 19 anni di distanza, ecco il terzo episodio di Italia Ecuador e siamo curiosi di scoprire come finirà. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Francia Germania (risultato finale 0-2): colpo tedesco! (oggi 23 marzo 2024)

ITALIA ECUADOR, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU RAI 1: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Italia Ecuador sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Rai 1. Il consueto primo canale del digitale terrestre trasmetterà la seconda amichevole in terra americana di Spalletti che sfiderà la selezione dell’Ecuador.

Anche la diretta streaming Italia Ecuador sarà visibile unicamente tramite la Rai, più precisamente sull’applicazione Rai Play che si può scaricare su qualsiasi dispositivo mobile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA ECUADOR

ITALIA ECUADOR, ALTRA AMICHEVOLE!

La diretta Italia Ecuador, in programma domenica 24 marzo alle ore 21:00, racconta della seconda amichevole degli uomini di Roberto Mancini che si disputerà alla Red Bull Arena di Harrison. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Venezuela in virtù della doppietta di Mateo Retegui intervallata dal pareggio di Machis.

Diretta/ Inghilterra Brasile (risultato finale 0-1): la decide Endrick! (oggi 23 marzo 2024)

L’Ecuador arriva invece dal 2-0 inflitto al Guatemala grazie ai gol di Yeboah e Plata. Il risultato migliore della storia ecuadoregna è stato l’ottavo di finale nel 2006, rassegna mondiale che noi italiani ricordiamo con grande gioie essendo stata la quarta vittoria dopo quelle del 1934, 1938 e 1982. A proposito di Coppa del Mondo, Italia ed Ecuador si sfidarono nel Gruppo G dei Mondiali 2002 in Giappone e Corea: vinsero gli azzurri 2-0 con doppietta di Vieri.

ITALIA ECUADOR, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Italia Ecuador vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Vicario, difesa a tre con Darmian, Mancini e Bastoni. A centrocampo Bellanova, Barella, Jorginho e Dimarco mentre Zaniolo formerà con Pellegrini la coppia di trequartisti dietro a Raspadori.

Risponde l’Ecuador con il modulo 3-4-3. Tra i pali Dominguez, retroguardia formata da Ordonez, Arboleda e Realpe. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Ortiz, Gruezo, Cifuentes e Minda. Yeboah e Caicedo formeranno il trio d’attacco con Sarmiento.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI ITALIA ECUADOR

Le quote per le scommesse della diretta Italia Ecuador danno favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo sisal, la X vale 3.20 mentre il 2 fisso a 3.60.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.15 contro l’1.63 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.91 e 1.80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA