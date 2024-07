Diretta Italia-Egitto, volley maschile: gli azzurri cercano il bis

Ferdinando De Giorgi e i suoi ragazzi si apprestano a scendere nuovamente in campo per la seconda partita del girone B di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il debutto con il Brasile e la convincente vittoria per 3 set a 1, la squadra è pronta per questo secondo incontro in programma questa mattina, martedì 30 luglio 2024, a partire dalle ore 9.00: Simone Giannelli e compagni questa volta affronteranno l’Egitto, prima di giocarsi il tutto per tutto nella terza e ultima partita del girone, in programma contro la Polonia il prossimo 3 agosto alle ore 17.00.

Debutto convincente con il Brasile sì, ma occhio a non sottovalutare l’Egitto che potrebbe dare del filo da torcere alla compagine azzurra: l’obiettivo è centrare la seconda vittoria di fila contro un avversario sulla carta apparentemente abbordabile, ma che bisogna battere con impegno e grande determinazione evitando problemi e cali di concentrazione. La testa sarà poi rivolta solo ed esclusivamente al terzo e ultimo incontro con la Polonia, squadra molto forte e che al debutto ha schiantato proprio l’Egitto per 3 set a 0, e che nel suo secondo impegno se la vedrà con il Brasile.

Diretta Italia-Egitto, il team azzurro e dove vederlo in tv e in streaming

Nuovo importante impegno, dunque, per la nazionale di volley maschile che affronta l’Egitto nella seconda partita del girone B: la classifica al momento vede Italia e Polonia prime a 3 punti, seguite da Egitto e Brasile ferme a quota 0. Ferdinando De Giorgi, in vista della gara contro gli egiziani, molto probabilmente conferma i titolati che già abbiamo visto contro i brasiliani nel primo incontro disputato lo scorso 27 luglio.

A sua disposizione troviamo capitan Simone Giannelli, Yuri Romanò, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Fabio Balaso, ma anche Riccardo Sbertoli, Alessandro Bovolenta, Mattia Bottolo, Luca Porro, Giovanni Sanguinetti e Gabriele Laurenzano. La partita è disponibile in Diretta TV Discovery, su Rai2 e su Dazn a partire dalle ore 9.00