Diretta Italia Egitto/ Streaming video tv: altro impegno azzurro in Coppa del Mondo

Italia Egitto va in scena alle ore 5:30 della mattina (di casa nostra) di mercoledì 9 ottobre: si tratta della partita che inaugura la seconda fase della Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Ricordiamo che il torneo prevede un round robin tra 12 nazionali, che si affrontano una volta secondo un calendario diviso in varie fasi (sulla scia della Nations League); in questo caso gli azzurri sfideranno anche Australia e Russia, ci siamo spostati all’Hiroshima Sports Center dopo gli impegni di Fukuoka che si sono conclusi domenica. Al termine della competizione, la squadra vincitrice sarà quella che avrà raccolto più punti; tuttavia bisogna dire che la Coppa del Mondo vale poco in termini di prestigio o altro, perchè a differenza di quanto accadeva fino a quattro anni fa non determina nemmeno le qualificazioni alle Olimpiadi. In ogni caso nella diretta di Italia Egitto ci sarà la possibilità per agli azzurri di rifarsi dalle ultime delusioni, dunque staremo a vedere quello che succederà sul taraflex di Hiroshima.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Egitto non sarà disponibile: nel nostro Paese infatti non viene trasmessa la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, di conseguenza non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita. Consigliamo di consultare, per avere informazioni utili sul torneo e sulla nostra nazionale, gli account ufficiali che la federazione mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA ITALIA EGITTO: RISULTATI E CONTESTO

Italia Egitto potrebbe rappresentare la nostra terza vittoria in Coppa del Mondo: finora gli azzurri hanno battuto l’Argentina al tie break e la Tunisia con un netto 3-0, ma sono caduti di schianto nelle partite più impegnative (contro Giappone, Stati Uniti e Polonia vincendo un solo set). Del resto il gruppo a disposizione di Gianlorenzo Blengini è reduce da un Europeo che si è concluso ai quarti di finale, e bisogna anche ricordare che in Giappone non sono andati alcuni big (Simone Giannelli, Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena e Massimo Colaci); non ci sono stati allenamenti o preparazioni specifiche per questo appuntamento, che sicuramente è utile per vedere all’opera i giovani che già in estate avevano disputato la Nations League. Tra questi certamente l’opposto Gabriele Nelli; la novità invece è rappresentata da Dick Kooy, futuro giocatore di Piacenza: il trentunenne ha sposato una ragazza italiana e, nostro concittadino da oltre tre anni, può finalmente giocare con la maglia azzurra portando la sua esperienza al servizio della nazionale. Vedremo allora come si comporterà l’Italia contro l’Egitto, in una partita che magari vale poco per il presente ma può essere decisamente utile (come tutta questa Coppa del Mondo) per costruire il futuro del nostro movimento.



