Diretta Italia Estonia/ Fed Cup 2020 streaming video tv: gruppo B, 2^ giornata

Italia Estonia prende il via alle ore 15:00 di giovedì 6 febbraio, presso il Tallink Tennis Center di Tallinn. Giochiamo la seconda giornata nel gruppo B della Fed Cup 2020 contro la nazionale padrona di casa, dopo aver sfidato l’Austria. Fase a gironi vuol dire che ovviamente siamo finiti nei gruppi interzona che è una sorta di Serie C: ne abbiamo parlato ieri, la sconfitta del febbraio 2019 contro la Svizzera aveva proiettato l’Italia del tennis femminile ad un match ostico contro la Russia. Prive di Camila Giorgi, già allora la nostra migliore giocatrice, le azzurre non avevano retto il confronto di Mosca e ne erano uscite con le ossa rotte, perdendo 0-4 e retrocedendo di un altro livello. Dunque adesso non possiamo aspettarci una crescita esponenziale in poco tempo, ma bisognerà procedere per gradi: intanto vediamo quello che succederà nella diretta di Italia Estonia, poi potremo anche fare una valutazione sulla situazione nel girone e come potrebbe eventualmente proseguire il nostro cammino nella Fed Cup 2020.

La diretta tv di Italia Estonia, seconda giornata in Fed Cup 2020, dovrebbe essere trasmessa su SuperTennis: tutti gli appassionati potranno rivolgersi alla web-tv federale dedicata allo sport della racchetta, si trova al numero 64 del telecomando ma naturalmente è disponibile anche sul sito, dunque in diretta streaming video all’indirizzo www.supertennis.tv. Ricordiamo anche il portale ufficiale del torneo, consultabile liberamente su www.fedcup.com, ma anche le relative pagine presenti sui social network: in particolare si possono segnalare facebook.com/FedCup e, su Twitter, @FedCup.

Come già per la sfida all’Austria, anche Italia Estonia ci vede sulla carta partire favorite: sia Jasmine Paolini che Martina Trevisan (ma anche Elisabetta Cocciaretto) infatti sono nettamente più forti della seconda miglior singolarista delle baltiche, che risponde al nome di Elena Malygina e occupa la posizione numero 553 del ranking Wta. Tuttavia, a differenza delle nostre prime avversarie, le padrone di casa sono guidate da una giocatrice di primo livello: Anett Kontaveit si presenta alla sfida di Fed Cup 2020 da numero 22 nel ranking mondiale e avendo appena giocato i quarti di finale degli Australian Open. Chiaramente una come Camila Giorgi è in grado di batterla, ma gli incroci saranno determinanti: a questo punto a decidere potrebbe essere il doppio, anche in questo caso siamo superiori ma in un torneo come questo non si può dire niente. Quel che conta è superare il girone, e arrivare ai playoff per provare quanto meno a tornare nel World Group II; potrebbe aspettarci un’Ucraina che schiera Elina Svitolina e Dayana Yastremska (oltre a Lesia Tsurenko) ma eventualmente ci si penserà più avanti, adesso conta soltanto l’Estonia e staremo a vedere come andranno le cose al Tallink Tennis Center.



