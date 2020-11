Diretta Italia Estonia/ Streaming video Rai 1: amichevole con Evani in panchina

DIRETTA ITALIA ESTONIA: A RANGHI RIDOTTI PER IL COVID

Italia Estonia è l’amichevole che, mercoledì 11 novembre alle ore 20:45, riguarda la nostra nazionale: siamo all’Artemio Franchi di Firenze, sede scelta per evitare spostamenti in tempo di Coronavirus. Gli azzurri si preparano alle partite decisive per la Nations League, perché si giocheranno l’accesso alla Final Four; in panchina però non ci sarà Roberto Mancini che, risultato positivo al Covid e dunque in isolamento fiduciario, lascerà il posto ad Alberigo Evani. Il quale si troverà a dover schierare una squadra partendo da 41 convocati, ma non li avrà tutti a disposizione: anzi, l’alto numero dei selezionati da parte di Mancini risponde proprio ad alcune esigenze e limitazioni sanitarie, oltre al fatto che qualche giocatore sarà disponibile solo per la Nations League. Dunque, la diretta di Italia Estonia servirà soprattutto per far giocare i giovani o comunque testare qualche elemento che ancora non è già certo del posto in rosa pensando agli Europei del prossimo anno; comunque un test da non sottovalutare, perché la nostra nazionale non vince da tempo e ha bisogno anche di ritrovare fiducia e autostima. A tale proposito allora vediamo in che modo Evani potrebbe schierare il suo undici sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA ITALIA ESTONIA IN STREAMING VIDEO RAI 1: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Estonia sarà trasmessa da Rai Uno, come tutte le partite che riguardano la nostra nazionale: dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sul digitale terrestre o, eventualmente, attraverso il decoder Sky per quanto riguarda gli abbonati. In assenza di un televisore sarà poi possibile seguire questa partita anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito Rai Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA

E’ davvero complesso ipotizzare le probabili formazioni di Italia Estonia, tenuto conto di tutte le restrizioni del caso: proviamo allora a dire che in porta ci sarà Cragno che avrà la sua grande occasione, in mezzo alla difesa potremmo vedere Ogbonna e Calabria (che ha giocato in questa posizione alcune amichevoli del Milan in estate) o magari Gianluca Mancini, con Emerson Palmieri o Luca Pellegrini a sinistra e un terzino destro che potrebbe essere Di Lorenzo. In mezzo al campo scalpita il giovane Pessina: facile che sia lui ad avere una maglia, eventuale Tonali potrebbe occuparsi della regia mentre Roberto Soriano, tornato tra i convocati a quattro anni e mezzo dall’ultima volta, giocherebbe come interno offensivo con il compito di fare da raccordo con il tridente. Nel quale possiamo già ipotizzare le maglie per Orsolini e El Shaarawy come laterali, con Belotti prima punta; in realtà qui bisogna fare attenzione anche a Pellegri, Lasagna e Grifo, da valutare poi se Bernardeschi possa tornare utile più come esterno nel reparto avanzato che come mezzala, ma in questo momento non attraversa un periodo di forma e fiducia troppo scintillante.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai indicano per Italia Estonia: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterà di incassare una vincita corrispondente a 1,09 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, contro il valore di 18,00 che accompagna l’eventualità del segno 2, per il successo della nazionale ospite. L’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 8,75 volte la giocata con questo bookmaker. Come da copione dunque gli azzurri sono nettamente favoriti, poi sarà il campo a parlare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA