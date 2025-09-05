Diretta Italia Estonia streaming video Rai 1: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita delle qualificazioni Mondiali 2026.

DIRETTA ITALIA ESTONIA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

In attesa delle formazioni ufficiali per la diretta Italia Estonia possiamo sicuramente citare il quadro dei precedenti tra gli azzurri e la nazionale baltica. Ci sono sette precedenti, l’ultimo un’amichevole nel novembre 2020: ci preparavamo agli Europei che avremmo poi vinto sotto la guida di Roberto Mancini, a Firenze avevamo vinto 4-0 con una nazionale parecchio sperimentale, nella quale Vincenzo Grifo aveva realizzato una doppietta e poi erano arrivati i gol di Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini.

In generale ha sempre vinto l’Italia: il bilancio parla di 20 gol all’attivo e appena due al passivo per gli azzurri. La vittoria più sofferta è stata quella del settembre 2010, per le qualificazioni agli Europei: a Tallinn era arrivata una vittoria, ma Cesare Prandelli si era trovato sotto all’intervallo per effetto del gol di Sergej Zenjov, poi in tre minuti Antonio Cassano e Leonardo Bonucci avevano ribaltato tutto.

Curiosità: anche allora come nell’amichevole di dieci anni più tardi il portiere era Salvatore Sirigu. Ora però ecco le formazioni ufficiali: ci siamo, la diretta Italia Estonia comincia! ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct: Gennaro Gattuso. ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal Kait, Sinyavskiy; Sappinen. Ct: Jürgen Henn. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA ESTONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

Trattandosi della nostra nazionale maggiore, la diretta Italia Estonia viene trasmessa in tv su Rai Uno in chiaro per tutti, con diretta streaming video tramite Rai Play. DIRETTA ITALIA ESTONIA SU RAIPLAY

ECCO LA PRIMA DI GATTUSO

È importante la diretta Italia Estonia, una partita molto significativa: rappresenta infatti, alle ore 20:45 di venerdì 5 settembre a Bergamo, l’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina della nostra nazionale, naturalmente nelle qualificazioni Mondiali 2026 per la nostra terza partita nel girone I.

L’epopea di Luciano Spalletti è terminata a giugno: il CT toscano incredibilmente ha allenato da esonerato nella vittoria contro la Moldavia, poi ha lasciato spazio a Gattuso essendo stato sollevato dall’incarico nel match precedente, purtroppo già determinante visto che in Norvegia è arrivata una sconfitta per 3-0.

L’impegno odierno contro l’Estonia è certamente abbordabile, forse il modo migliore che Gattuso ha per prendere confidenza con una nazionale che ha ampiamente conosciuto da giocatore; i baltici hanno una sola vittoria in tre partite, nella trasferta in Moldavia.

Tuttavia è chiaro che le pressioni siano parecchie sul nostro nuovo Commissario Tecnico, e che la diretta Italia Estonia sarà analizzata in ogni singolo aspetto; lo faremo chiaramente anche noi, ma prima lasciamo spazio alle scelte dei due CT nell’analisi delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA

Negli ultimi giorni si è detto che Gattuso abbia più o meno le idee chiare, verso la diretta Italia Estonia il modulo di riferimento è il 4-3-3 con Gigio Donnarumma, Di Lorenzo e Dimarco ancora imprescindibili, poi un primo centrale difensivo in Alessandro Bastoni e il secondo che potrebbe essere Gianluca Mancini, favorito su Leoni. A centrocampo prende piede la candidatura di Frattesi, ancor più se Tonali dovesse essere fuori dai giochi; Barella giocherà così come Politano e Zaccagni sugli esterni del tridente, Kean in vantaggio su Retegui e Raspadori possibile alternativa per passare al 4-2-3-1.

L’Estonia del giovane Jurgen Henn si dispone invece con un 4-4-2 che a dire il vero somiglia molto più a un 4-2-4: gli esterni Kait a destra e Sinyavskiy a sinistra sono prevalentemente offensivi (in alternativa ci sono Saarma e Yakovlev) e dunque possono posizionarsi sulla stessa linea di Kristal e Sappinen che sono favoriti per iniziare la partita in attacco, così che nella zona mediana restino soltanto in due e cioè Palumets e Shein. Per quanto riguarda invece la difesa dei baltici, Paskotsi e Kuusk sono i centrali a protezione del portiere Hein, mentre Schjonning-Larsen e Saliste agiscono in qualità di terzini.

QUOTE E PRONOSTICO ITALIA ESTONIA

È evidente che le quote che la Snai ha fornito sulla diretta Italia Estonia premino la nostra nazionale: nello specifico possiamo osservare che il segno 1 per la vittoria degli azzurri ha un valore che corrisponde ad appena 1,06 volte quanto avrete messo sul piatto, già con l’ipotesi del pareggio (segno X) arriviamo a 11,00 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che regola il successo dell’Estonia, il vostro guadagno ammonterebbe ad addirittura 25,00 volte l’importo investito.