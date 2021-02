Diretta Italia Estonia/ Streaming video tv: penultimo impegno, qualificazioni Europei

DIRETTA ITALIA ESTONIA: PENULTIMO IMPEGNO PER GLI AZZURRI

Italia Estonia, che è in diretta dalla Molot Sports Hall di Perm, si gioca alle ore 12:30 (italiane) di venerdì 19 febbraio: le due nazionali sono in campo per il gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2022 di basket. È il penultimo impegno della nostra squadra, che però ha già la sicurezza del pass per la fase finale visto che ospiterà uno dei gironi; costretta a giocare per il regolamento FIBA, giustamente tratta queste partite come una sorta di preparazione in vista del grande appuntamento, delle amichevoli di buon livello visto che le avversarie sono a caccia della qualificazione.

Anche l’Estonia (battuta in rimonta un anno fa)basket, che è in una situazione tutto sommato positiva: i baltici infatti possono ancora staccare il biglietto per la fase finale degli Europei e anche perdendo questo match sarebbero in corsa, visto che la partita fondamentale sarà quella di domenica contro la Russia. Ora senza indugiare oltre possiamo metterci in attesa della diretta di Italia Estonia, provando a parlare di quelli che saranno i temi principali legati alla partita di Perm.

DIRETTA ITALIA ESTONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Estonia, come tutte le altre partite che gli azzurri giocano per le qualificazioni agli Europei basket 2022, sarà trasmessa dalla televisione satellitare: appuntamento in esclusiva sui canali della televisione satellitare per tutti coloro che vi sono abbonati, con la possibilità – in assenza di un televisore – di seguire il match anche attraverso il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA ITALIA ESTONIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Estonia non è la partita che conclude gli impegni degli azzurri nella bolla di Perm: infatti alla nostra nazionale mancavano ancora tre match visto che era saltato quello con la Macedonia del Nord. Domenica allora torneremo a sfidare i balcanici in quello che sarà a tutti gli effetti l’appuntamento di ritorno, sperando eventualmente di chiudere al primo posto più che altro per confermare le nostre potenzialità. Giustamente Meo Sacchetti, che comunque avrebbe dovuto fare a meno dei giocatori di Eurolega e NBA, ha voluto convocare anche giovani ed elementi che hanno visto poco l’azzurro, nel tentativo di testarli in vista della fase finale degli Europei; alcuni di loro saranno presumibilmente parte del roster che si giocherà le medaglie e dunque sarà interessante vederli qui, dopo averlo già fatto lo scorso autunno quando siamo riusciti a battere la Russia con una grande prestazione. L’Estonia come detto si gioca la qualificazione, dunque almeno da parte loro sarà una partita vera: vedremo come andranno le cose sul parquet…



