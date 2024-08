DIRETTA ITALIA FINALE DOPPIO PL CANOTTAGGIO STREAMING, CACCIA GROSSA (OLIMPIADI PARIGI 2024, 2 AGOSTO)

Questa è una delle gare più importanti per noi nel programma olimpico del canottaggio: oggi venerdì 2 agosto le Olimpiadi Parigi 2024 nel bacino del Nautical St. Flat water ci propongono la diretta Italia finale doppio PL canottaggio alle ore 12.02. Questa è la gara nella quale Stefano Oppo/Gabriel Soares, che formano il nostro equipaggio del doppio PL, proveranno ad imitare i colleghi del 4 di coppia d’argento, o magari anche meglio per inseguire un sogno d’oro in questi Giochi Olimpici, imitando l’impresa che per l’ultima volta a Valentina Rodini/Federica Cesarini a Tokyo, naturalmente in ambito femminile.

La diretta Italia finale doppio PL canottaggio ci vedrà tra i protagonisti più autorevoli per una medaglia e anche per l’obiettivo più grosso, come è giusto che sia per i meriti di Stefano Oppo/Gabriel Soares che si sono qualificati per la finale A nel modo più autorevole possibile, cioè vincendo la propria semifinale. L’auspicio quindi è che ci si possa confermare o anche migliorare e che questo basti per rendere memorabile la diretta Italia finale doppio PL canottaggio.

ITALIA FINALE DOPPIO PL CANOTTAGGIO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia finale doppio PL canottaggio sarà in chiaro su Rai Due, con in alternativa almeno Rai Sport ma presumibilmente sul canale generalista essendo una finale per l’oro con l’Italia che ha grandi ambizioni. Per andare sul sicuro, sito e app di Rai Play garantiranno la diretta streaming video. Su abbonamento l’offerta sarà quella dei canali di Eurosport e dello streaming offerto dalla piattaforma Discovery Plus per tutti gli eventi dei Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA FINALE DOPPIO PL CANOTTAGGIO OLIMPIADI 2024 PARIGI

ITALIA, FINALE DOPPIO PL CANOTTAGGIO: IL CONTESTO

Abbiamo già tratteggiato i motivi d’interesse della diretta Italia finale doppio PL canottaggio e capito perché Stefano Oppo e Gabriel Soares sono grandi favoriti per il podio e candidati autorevoli anche per l’oro. Gli avversari principali potrebbero essere Mc Carthy/O’Donovan per l’Irlanda, che hanno vinto l’altra semifinale e di conseguenza occuperanno al pari degli Azzurri le due corsie centrali, per la precisione con l’Irlanda in acqua 3 e l’Italia in acqua 4.

Ai loro fianchi ecco la Grecia in acqua 2 e la Svizzera in acqua 5, seconde nelle due semifinali e quindi in una posizione intermedia, sono comunque due nazionali molto pericolose nella caccia al podio. Infine completano il quadro della diretta Italia finale doppio PL canottaggio in acqua 1 la Repubblica Ceca e in acqua 6 la Norvegia, ma noi speriamo che la battaglia sia ai vertici per Stefano Oppo e Gabriel Soares…