Diretta/ Italia Finlandia streaming video: Qualificazione europea in ballo (Under 19)

DIRETTA ITALIA FINLANDIA UNDER 19: PARTITA DELICATA!

Italia Finlandia, in diretta sabato 26 marzo 2022 alle ore 15.00 al Myyrmäki Stadium di Vantaa sarà una sfida valevole per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei Under 19. Le due selezioni si affrontano dopo i risultati della prima giornata, con l’Italia che ha pareggiato 1-1 in un combattutissimo match contro la Germania, mentre la Finlandia ha ceduto perdendo 1-3 contro il Belgio. Un successo è indispensabile dunque a entrambe le formazioni, anche se l’Italia avrà comunque la chance dell’ultima sfida potenzialmente decisiva contro i belgi.

Samuel Giovane, centrocampista della Primavera dell’Atalanta, ha parlato al sito della figc della fondamentale sfida in casa dei finlandesi. “Non sarà facile anche se noi, sulla carta, siamo più forti. In campo internazionale, non bisogna mai prendere sottogamba l’avversario, chiunque esso sia. Noi scenderemo in campo con la nostra idea di gioco, determinati a far più gol possibili e portare a casa la vittoria. Siamo uniti, ci conosciamo da tempo; nella difficoltà ci aiutiamo sempre l’un l’altro. Abbiamo dalla nostra, la forza del gruppo e, come abbiamo dimostrato con la Germania, siamo in grado di ripartire e superare anche lo svantaggio.”

DIRETTA ITALIA FINLANDIA UNDER 19 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Finlandia Under 19 non sarà disponibile sui canali televisivi a pagamento in chiaro, bensì in diretta streaming video gratuita per tutti sul sito figc.it e anche sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FINLANDIA UNDER 19

Le probabili formazioni della diretta Italia Finlandia Under 19, match che andrà in scena al Myyrmäki Stadium di Vantaa. Per l’Italia, Carmine Nunziata schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desplanches, Mulazzi, Coppola, Scalvini, Turicchia, Fabbian, Faticanti, Giovane, Miretti, Gnonto, Ambrosino. Risponderà la Finlandia allenata da Peter Lundberg con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Riihimaki, Kemppainen, Koskela, Pettersson, Wallius, Patut, Hyrylainen, Walta, Terho, Sadiku, Stjopin.

