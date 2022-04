Diretta Italia Francia/ BJK 2022 streaming video tv: qualificazioni giorno 1 (tennis)

DIRETTA ITALIA FRANCIA BJK CUP 2022: PER LE FINALS!

Italia Francia sarà in diretta dal Tennis Club Alghero, a partire dalle ore 14:00 di venerdì 15 aprile: è la prima di due giornate dedicate alle qualificazioni della Billie Jean King Cup 2022, che per abbreviare chiameremo BJK Cup 2022 e che altro non è se non la vecchia Fed Cup, che come sapete ha cambiato nome e format. La formula è la stessa della nuova Coppa Davis, tanto discussa: anche qui l’idea è stata quella di diminuire le finestre stagionali in un calendario sempre più fitto, dunque passare le qualificazioni significa andare direttamente alle finali di novembre.

SPY FINANZA/ La "tempesta perfetta" causata dalle Banche centrali

In quel caso si andrà a disputare un girone per definire i quarti di finale; quello che interessa qui dire comunque è che la diretta di Italia Francia ci mette di fronte a una sfida a suo modo storica, tra due nazionali che hanno fatto la storia della Fed Cup ma che ora vanno a caccia di un posto al sole nella BJK Cup 2022. Come finirà lo scopriremo soltanto domani, naturalmente la grande speranza è che siano le azzurre a prevalere ma vedremo quello che succederà tra poco ad Alghero, nella diretta di Italia Francia per le qualificazioni della BJK Cup 2022.

Morto Alessio Ceccarelli/ Ex fisioterapista Federtennis, Flavia Pennetta: "Assurdo"

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA BJK CUP 2022

La diretta tv di Italia Francia per la BJK 2022 sarà affidata a SuperTennis: come sempre è la web-tv federale a proporre le sfide della nostra nazionale femminile in questa competizione, si tratterà di conseguenza di un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 64 del telecomando (ma l’emittente è disponibile anche sul satellite di Sky, in questo caso per gli abbonati) e ci sarà la possibilità di seguire i match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.supertennix.it. Possiamo inoltre ricordare che è consultabile il portale www.billiejeankingcup.com, quello ufficiale della competizione e che vi fornirà i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Romania Italia (risultato finale 1-3): decide Cocciaretto! (BJK Cup 2021)

DIRETTA ITALIA FRANCIA BJK CUP 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Italia Francia per le qualificazioni della BJK Cup 2022 bisogna innanzitutto dire che i due singolari di oggi saranno Paolini Cornet e Giorgi Dodin, e che domani ovviamente si disputeranno i match incrociati; poi avremo il doppio, almeno ufficialmente per l’Italia ci saranno Lucia Bronzetti e Martina Trevisan mentre la Francia schiererà Cornet e Kristina Mladenovic. Sappiamo comunque che le interpreti possono cambiare, a patto che ciascuna singolarista non disputi più di un match al giorno e due in totale; al netto di questa restrizione è una sorta di “liberi tutti”.

L’Italia si è presentata ad Alghero con qualche dubbio, perché la giocatrice migliore per ranking è Camila Giorgi che però quest’anno ha combinato poco; molto meglio Lucia Bronzetti, che è stata fantastica a Miami sfiorando i quarti, e Jasmine Paolini che a Indian Wells ha battuto Aryna Sabalenka, mentre per Martina Trevisan dopo i quarti al Roland Garros del 2020 le cose sono leggermente peggiorate. Interessante comunque la scelta della superficie: l’Italia va per il duro, che almeno in teoria dovrebbe favorire Paolini (ma anche Giorgi) ed eventualmente Bronzetti, una che potrebbe essere facilmente chiamata a giocare un singolare. La Francia, priva di Caroline Garcia e con Clara Burel infortunata, ha forse meno certezze di noi e Julien Benneteau sa che non sarà facile, ma poi risponderà il campo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA