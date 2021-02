Diretta Italia Francia/ Streaming video DMax: via al Sei Nazioni 2021 di rugby!

DIRETTA ITALIA FRANCIA: SFIDA OSTICA PER GLI AZZURRI!

Italia Francia, diretta dall’arbitro inglese Matthew Carley presso lo stadio Olimpico di Roma, si disputa alle ore 15.15 di oggi pomeriggio, sabato 6 febbraio 2021, e sarà la partita che avrà l’onore di aprire il torneo Sei Nazioni 2021 di rugby, essendo la prima in programma nella prima giornata della manifestazione. Inutile girarci attorno: bisogna subito dire con chiarezza che la diretta di Italia Francia vedrà per l’ennesima volta partire gli azzurri con lo svantaggio del pronostico, come d’altronde hanno detto in modo chiaro sia la partita dello scorso Sei Nazioni sia il più recente test-match autunnale disputato dall’Italia contro la Francia, che si è imposta in entrambe le occasioni. In palio ci sarà anche il Trofeo Garibaldi che ormai da diversi anni finisce sempre in Francia: all’inizio di una nuova avventura sarebbe molto significativo spezzare la serie di sconfitte azzurre nel Sei Nazioni di rugby, ma la missione non si annuncia di certo facile.

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO DMAX: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Italia Francia sarà trasmessa come nelle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: DMax garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. Altre informazioni arriveranno anche tramite i profili della Federazione Italiana Rugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA ITALIA FRANCIA: IL CONTESTO

In sede di presentazione della diretta di Italia Francia per il Sei Nazioni 2021 di rugby, si deve purtroppo tenere presente un dato che spiega la situazione più di mille commenti: nel più prestigioso torneo della palla ovale europea l’Italia non vince una partita dal 2015 e ha una striscia aperta di ventisette sconfitte consecutive, con quel che ne consegue – vedi le frequenti voci su una rimozione dell’Italia dal torneo. Sembrano appartenere ad un’altra era geologica le due vittorie azzurre sulla Francia nel 2011 e nel 2013, quando dunque per ben due volte consecutive la trasferta a Roma fu amarissima per i transalpini: sembrava che il rugby italiano fosse sul punto di decollare definitivamente, invece siamo entrati in un tunnel dal quale uscire sembra ora difficilissimo. Gli ultimi precedenti, come abbiamo già accennato, non fanno ben sperare: servirebbe una svolta anche dal punto psicologico per evitare l’assuefazione alla sconfitta, potrà arrivare già questo pomeriggio in Italia Francia?



