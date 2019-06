Diretta Italia Francia/ Streaming video e tv: sfida decisiva per gli azzurri (Volley)

Francia Italia, in diretta dal Nilson Belson Gymnasium di Brasilia è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 29 giugno 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 22,00 secondo il fuso orario italiano, ma saranno le 17,00 locali. Penultimo banco di prova per la nazionale del ct Gianlorenzo Blengini alla Nations league: sono quindi gli ultimi sforzi per i nostri azzurri nella quinta e ultima settimana della manifestazione targata Fivb di volley maschile, ma contro una squadra come è quella francese non sarà certo possobile sentire alcuna stanchezza. Con solo la partita contro il temibilissimo Brasile, padrone di casa in questo ultimo weekend della manifestazione, a mancare, gli azzurri non possono commettere alcun passo falso contro una diretta avversaria per le qualificazioni alla Final Six della Nations league: i tre punti messi in palio sono troppo importanti per i nostri beniamini e farli nostri non sarà affatto semplice.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE FRANCIA ITALIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta del match Francia Italia, atteso alle ore 22,00 per la Nations league sarà visibile in diretta tv sul canale Eurosport 2, presente sulla piattaforma satellitare di Sky: diretta streaming video garantita per gli abbonati tramite l’app Sky Go e il servizio Eurosport Player. Per tutti gli appassionati il riferimento sarà poi sia il portale della competizione www.volleyball.world e il sito della Federazione italiana di pallavolo (www.federvolley.it)

DIRETTA FRANCIA ITALIA: IL CONTESTO

Come dicevamo prima la diretta Francia Italia di questa sera a Brasilia è una tappa fondamentale per la formazione di Blengini: le Finals Six di Chicago sono sempre più vicine e la posizione dei nostri azzurri nella classifica della manifestazione è quando mai critica dopo quanto occorso ieri sera contro il Canada. In questa settimana poi i nostri beniamini affronteranno dei veri e propri giganti: dopo i canadesi ecco infatti la Francia del Ct Tillie e il temibile Brasile di cui conserviamo ancora cattivi ricordi legati alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro. Conquistare un pass per il tabellone finale della Nations League come pure battere questi colossi non sarà facile ma va detto che in ogni caso gli azzurri e soprattutto il ct Blengini hanno già vinto. Approdati alla competizione (che prevede 5 settimane in giro per il mondo e tre match ogni fine settimana) con un gruppo totalmente nuovo rispetto alla formazione vista anche agli ultimi mondiali, ricca di giovanissimi e volti poco noti, l’Italia ha strabiliato tutti in primis lo stesso ct che ha ritrovato ottime giovani leve per la nazionale del futuro e tanti giocatori impazienti di riaffermarsi dopo qualche stagione in sordina. Dopo l’esplosione già nei primi match, poi il nostro allenatore ha dato grande continuità al gruppo, puntando specialmente su Simone Giannelli, capitano a soli 23 anni e nostro condottiero sotto rete (oltre che anche di Trento). Siamo quindi impazienti di dare nuovo spazio alla nostra nuova e bella nazionale, chiamata a un nuovo e importante banco di prova



