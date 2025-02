DIRETTA ITALIA FRANCIA: PER LA SECONDA VITTORIA!

Non vediamo l’ora che la diretta Italia Francia cominci, perché questa partita valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2025 è forse la più attesa da tutti gli appassionati di rugby: si gioca alle ore 16:00 di domenica 23 febbraio, ad aggiungere pepe alla sfida c’è il fatto che l’Italia arriva dalla bella e sofferta vittoria contro il Galles sempre qui allo stadio Olimpico, dunque di fatto ha già evitato il cucchiaio di legno e ora proverà a migliorare il risultato ottenuto l’anno scorso contro i Bleus, quando aveva sfiorato un successo che sarebbe stato straordinario ma si era dovuta accontentare del pareggio in trasferta.

Siamo cresciuti, ma la Francia rimane una corazzata: alla prima giornata ha rifilato un incredibile 43-0 al Galles, poi ha perso contro l’Inghilterra ma subendo un piazzato all’ultimo minuto, e dunque oggi si rimette a caccia di un trofeo che potrebbe già essersi allontanato in maniera sensibile. Ricordiamo che in palio nella diretta Italia Francia c’è anche il Trofeo Garibaldi che da qualche anno viene disputato tra le due nazionali, adesso dunque proviamo a capire in che modo si arriva a questa splendida partita di Roma per la terza giornata del Sei Nazioni 2025.

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA FRANCIA IN STREAMING VIDEO TV

La buona notizia è che la diretta Italia Francia sarà trasmessa in tv, in chiaro su Rai Due come tutti i match degli azzurri nel Sei Nazioni 2025; la diretta streaming video sarà su Rai Play, in alternativa per gli abbonati ecco i canali di Sky Sport affiancati dall’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY ITALIA FRANCIA

DIRETTA ITALIA FRANCIA: SEI NAZIONI 2025 DA ONORARE

Arriviamo dunque alla diretta Italia Francia in fiducia: naturalmente bisognerà comunque stare attenti e onorare al meglio una nazionale che ci rimane superiore, onestamente va sottolineato che la Francia ci è ancora davanti e i voli pindarici non sono di casa, anche perché troppo spesso purtroppo il movimento o anche solo qualche appassionato di rugby si è fatto prendere da un eccesso di fiducia dipingendo uno scenario oltre quella che è la realtà. La quale ci dice che senza ombra di dubbio l’Italia è una nazionale che sta crescendo, come ha dimostrato battendo ancora il Galles per la terza volta consecutiva; ha deciso la meta di Ange Capuozzo, soprattutto la precisione di Tommaso Allan nei piazzati.

Oggi come già detto l’avversaria che ci si para di fronte è nettamente diversa rispetto ai Dragoni, che dopo la doppietta al Sei Nazioni sono entrati in una spirale di risultati pessimi: per di più quella che arriva all’Olimpico è una Francia ferita per la beffarda sconfitta subita dall’Inghilterra a Twickenham, di conseguenza la nostra nazionale dovrà raddoppiare le attenzioni in una sfida che, se vinta, ci lancerebbe davvero alla grande al netto di quella che poi sarà la classifica finale del Sei Nazioni 2025, un aspetto che sicuramente guardiamo ma che è giusto dire non rappresenti al momento il focus principale.