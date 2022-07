Diretta Italia Francia/ Streaming video Rai: Settebello vuole il bis (Pallanuoto)

La diretta di Italia Francia, partita valida per la seconda giornata della World League 2022 di pallanuoto maschile, andrà in scena a Strasburgo a partire dalle ore 20.00 di questa sera. L’obiettivo del Settebello è quello di replicare il trionfo netto (risultato finale 17-5) ottenuto all’esordio contro il Canada, ma questa volta l’avversario è certamente più ostico. I francesi da parte loro hanno battuto gli Usa in una gara equilibrata terminata ai tiri di rigore (risultato finale 19-17). Adesso ambiscono anche loro a fare il bis di successi.

DIRETTA/ Italia Canada (risultato finale 17-5): dominio del Settebello all'esordio!

La posta in palio è dunque alta: nessuna delle due squadre intende deludere il proprio pubblico. Chi si aggiudicherà la vittoria? La risposta arriverà soltanto dalla vasca dove Italia e Francia si affronteranno per andare avanti in questa competizione. Servirà massima concentrazione e attenzione ai dettagli da ambo le parti per conquistare questo successo. Soltanto una delle due squadre inserite nel gruppo B avrà la meglio.

Federica Pellegrini testimonial per la salute polmonare/ "Una battaglia necessaria"

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Canada non sarà garantita sui canali della nostra televisione: si può già fare un discorso generale, e riferire che nessuna partita di questa World League di pallanuoto maschile sarà trasmessa in tv, ma ci sarà comunque la possibilità di assistere ai match del Settebello. L’appuntamento sarà infatti in diretta streaming video, grazie alla televisione di stato: la Rai infatti fornirà le gare della nostra nazionale di pallanuoto su Rai Play, e dunque dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.raiplay.it, oppure installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Lorenzo Galossi/ "Mi piace esagerare, spero di sfidare in vasca Paltrinieri"

DIRETTA ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

In attesa che abbia inizio la diretta di Italia Francia, imperdibile appuntamento valido per la seconda giornata della World League 2022 di pallanuoto maschile, andiamo a vedere come sono arrivate a questa competizione le due squadre. Il Settebello ha dovuto fare i conti con un calendario fittissimo ma al contempo soddisfacente. Gli azzurri di Sandro Campana infatti appena un mese fa si sono messi al collo la medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest 2022. Dopo la Super Final dovranno poi affrontare gli Europei 2022 a Spalato a partire dal 27 agosto.

Le ambizioni sono dunque alte per il Settebello, che anche in virtù dei numerosi impegni si è presentato a questo appuntamento con qualche giovane in più. Il pubblico non attende altro che sapere se la squadra sarà all’altezza oppure se la competizione è stata sottovalutata. Se all’esordio con il Canada è stato tutto semplice, adesso gli azzurri dovranno vedersela con l’ostica Francia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA