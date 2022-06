Diretta Italia Francia/ Streaming video Rai: Setterosa per la semifinale! (Mondiali)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: SARÀ ZONA MEDAGLIE?

Italia Francia, in diretta dallo stadio del nuoto Alfréd Hajós di Budapest, si gioca alle ore 13:00 di martedì 28 giugno: va in scena la partita valida per i quarti di finale ai Mondiali di pallanuoto 2022, e il Setterosa va a caccia di un risultato che contando tutte le competizioni non conosce da ben sei anni, ovvero la qualificazione alla semifinale che, giocoforza, avvicinerebbe anche la zona medaglie. La vittoria nel girone ha dato all’Italia la possibilità di saltare il playoff e volare subito ai quarti: particolare non indifferente, anche e soprattutto per quanto riguarda le energie spese in vasca che potrebbero essere superiori.

Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi 28 giugno

La Francia tra le altre cose ha dovuto sudare sette camicie per battere la Nuova Zelanda – ai rigori – ha ottenuto l’ingresso nelle prime otto che era tutt’altro che scontato (anzi) ma ora chiaramente si confronta con un’avversaria come il Setterosa che è di un livello superiore, e lo ha dimostrato anche nella prima fase dei Mondiali di pallanuoto 2022. Vedremo quello che succederà in vasca, ora aspettando la diretta di Italia Francia possiamo sicuramente tracciare alcuni dei temi principali che sono legati a questo quarto di finale a Budapest, sperando in una vittoria azzurra…

Diretta/ Italia Australia (risultato finale 17-6): si vola ai quarti! (Mondiali)

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PALLANUOTO

La diretta tv di Italia Francia dovrebbe essere trasmessa su Rai Sport + HD, visto l’orario: in ogni caso sarà come di consueto la televisione di stato a fornire le immagini della partita, come è stato per quelle precedenti ai Mondiali di pallanuoto 2022. Questo significa che sarà un appuntamento in chiaro per tutti, e in assenza di un televisore sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA FRANCIA

DIRETTA/ Mondiali nuoto 2022 video streaming Rai: Giulia Gabbrielleschi è bronzo!

DIRETTA ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo dunque avvicinando alla diretta di Italia Francia: il Setterosa ha grandi speranze di qualificazione alla semifinale dei Mondiali di pallanuoto2022, l’avversaria infatti è una nazionale che ha centrato un risultato anche superiore a quelle che erano le aspettative e che non arrivava da parecchi anni. La nuova Italia di Carlo Silipo invece ha dimostrato di saper rinascere dopo un esordio ai Mondiali che non è stato brillantissimo: il pareggio contro il Canada sembrava far presagire un girone sofferto con la possibilità di chiudere addirittura in terza posizione (avremmo incrociato l’Olanda nel playoff), invece il Setterosa si è incredibilmente riscattato nella partita successiva battendo le padrone di casa dell’Ungheria.

A quel punto era primo posto sostanzialmente certo, visto che rimaneva solo la partita contro la Colombia: le sudamericane sono state travolte, ed eccoci qui a festeggiare una prima posizione che ha permesso alla nostra nazionale di pallanuoto femminile di saltare il turno intermedio e volare direttamente ai quarti di finale della competizione. Ora abbiamo un incrocio abbordabile: in semifinale sarebbe Stati Uniti o Spagna, ma guai a pensare già alla prossima sfida…











© RIPRODUZIONE RISERVATA