Diretta Italia Francia/ Streaming video Rai: test match di lusso per O’Shea (rugby)

Italia Francia, in diretta dallo stadio Saint Denis di Parigi, è la partita di rugby in programma oggi venerdi 30 agosto 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 21,10. Si procede a grandi passi nella preparazione degli ormai prossimi campionati del mondo di rugby in Giappone e per O’Shea e gli azzurri ecco un altro grande test match con la diretta Italia e Francia, banco di prova ben prestigioso. Dopo quindi il pesante KO rimediato con l’Irlanda a inizio del mese di agosto ecco un test match contro un rivale di grande valore, protagonista del Sei Nazioni e nostro rivale da sempre: non ci attende un match semplice, benché i nostri beniamini siano certo stati rinvigoriti dal trionfo sulla Russia di appena due settimane fa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE ITALIA FRANCIA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Italia Francia, test match di rugby, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato, come è accaduto anche in precedenza. Appuntamento quindi alle ore 21,00 su Rai Sport+ con la diretta streaming video offerta a tutti tramite il ben noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA FRANCIA

DIRETTA ITALIA FRANCIA: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Francia è bene dare un occhio anche al contesto di tale amichevole di rugby, che pure da sola ha un grandissimo valore, tenuto conto della storia, del prestigio e ovviamente della grande rivalità tra queste due formazioni. Come è ben noto sia gli azzurri che i Blues si stanno avvicinando ai prossimi Mondiali in Giappone, manifestazione dove entrambi non rientrano nella lista dei favoriti, ma che potrebbero anche rivelarsi delle mine vanganti nell’ampio tabellone. Jacques Brunel così come il nostro Conor O’Shea quindi sono nel pieno del programma di test match per fissare lo stato di forma dei suoi, una volta che sono già stati annunciati i convocati per il mondiale: quale miglior occasione per provare la compattezza dello spogliatoio che un big match transalpino? A prescindere dagli scopi di questa amichevole l’attesa per il fischio d’inizio è comunque grande: che accadrà oggi in campo a Parigi?



