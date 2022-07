Diretta Italia Francia/ Streaming video tv: azzurri a caccia della finale (Volley)

La diretta di Italia Francia, partita valida per la semifinale della Nations League maschile di volley, andrà in scena questa sera a partire dalle ore 21.00 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Le due squadre si contendono un posto per la finale della competizione. Gli azzurri nello scorso turno hanno avuto la meglio in rimonta sull’Olanda, mentre i blues hanno battuto il Giappone. Ora si troveranno di fronte, mentre sull’altro fronte si disputerà alle 18.00 l’incontro tra Usa e Polonia.

La finalissima è in programma domenica. Una compagine accederà a quest’ultima, mentre l’altra dovrà accontentarsi della finalina per il terzo posto. La squadra di Ferdinando De Giorgi ci crede, anche se l’avversario è ostico. Sulla carta i francesi di Andrea Giani hanno infatti qualcosa in più, ma gli azzurri in questa competizione sono maturati tanto e non intendono mollare proprio poco prima dell’ultimo passo.

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

È possibile vedere a partire dalle 21.00 Italia Francia, semifinale di Nations League maschile di volley, in diretta attraverso Sky Sport, che ha acquisito i diritti della competizione. I telespettatori che sono abbonati non dovranno fare altro che collegarsi ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Action (ch. 206). In alternativa potranno seguire la diretta streaming dell’evento Italia Francia anche attraverso la piattaforma Sky Go. La telecronaca sarà a cura di Stefano Locatelli e il commento tecnico dell’ex pallavolista Alberto Cisolla. DIRETTA/ Italia Turchia (risultato finale 3-0): passano le azzurre, ora il Brasile! La sfida sarà visibile anche in streaming gratuito su RaiPlay (tramite il sito su pc e notebook oppure tramite l’app scaricabile su tablet e cellulare). Non è prevista invece la diretta tv in chiaro. DIRETTA ITALIA FRANCIA: LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI Alla vigilia della diretta di Italia Francia, i protagonisti di questo cammino azzurro in Nations League maschile di volley hanno presentato l’importante sfida. “Sarà una battaglia, dal primo all’ultimo punto. Abbiamo raggiunto la Final4 e già questo era importante, di fronte avremo un’avversaria come la Francia molto forte ma noi lavoriamo per giocare queste partite. Siamo pronti e non vediamo l’ora di scendere in campo”, ha detto Alessandro Michieletto come riportato da Rai News. Della stessa idea è Roberto Russo, che ha finalmente recuperato dopo un lungo infortunio. “Quando si tratta di gare ad eliminazione diretta sono tutte gare difficili. La Francia è una grande squadra, sono campioni olimpici, dobbiamo sin dall’inizio limitarli il più possibile”, ha detto.

